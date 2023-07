Check-In-Funktion: So geht es mit iOS 17 künftig sicher nach Hause

"Bist Du gut zu Hause angekommen?" Diese Frage muss man iPhone-Usern künftig womöglich nicht mehr stellen. Mit iOS 17 hat Apple eine neue Funktion in Planung, mit der man Freunde und Verwandte automatisch mitteilen kann, dass man an einem vereinbarten Ort gelandet ist – und wenn das nicht passiert, gibt es eine entsprechende Warnung. Getauft hat der Konzern das Feature schlicht Check-In – und es soll privatsphärenfreundlich gestaltet sein. Es dient also nur der Sicherheit und erlaubt keine Dauerüberwachung.

Nur iOS 17, nur in der Nachrichten-App

Check-In ist eine proprietäre Apple-Funktion. Sie arbeitet nur, wenn beide Nutzer iOS 17 verwenden sowie Apples hauseigene Instant-Messaging-Lösung, die Nachrichten-App nutzen. Die Aktivierung erinnert an das Teilen der Position, was sich schon seit mehreren Jahren per iMessage bewerkstelligen lässt. Check-In wird über einen aktuell laufenden Chat-Dialog gestartet. Bei der ersten Nutzung wird die Funktionsweise erklärt. Hauptfeature ist, dem Chatpartner mitzuteilen, dass man in einer bestimmten Zeit einen bestimmten Ort erreicht hat. Passiert dies, erhalten Freunde automatisch eine Benachrichtigung.

Wird der Weg hingegen aus irgendeinem Grund unterbrochen, fragt das iPhone den Nutzer, ob alles in Ordnung ist. Für die Antwort hat man 15 Minuten Zeit. Meldet man sich nicht, wird der Chatpartner benachrichtigt. Dabei kann man entweder nur die letzte Position sowie Akkudaten und Netzwerkstärke übermitteln oder einen sogenannten vollen Bericht. Dieser enthält auch die zurückgelegte Strecke sowie den Ort des letzten Entsperrens des iPhones. Beide Informationen gibt es zudem für eine Apple Watch, sollte man diese tragen.

Einstellungsmöglichkeiten für Check-In

Der User hat einige weitere Möglichkeiten, Check-In einzustellen. So selektiert man den Ort, den man erreichen möchte ebenso wie die mögliche Zeit, die man bis dort hin benötigt. Alternativ kann man aber auch nur nach Zeit gehen. Dann bekommt man nach besagter Zeit eine Nachfrage und muss bestätigen, dass alles in Ordnung ist.

Check-In ist nur für die Zeit aktiv, in der die Nutzer das Feature gestartet haben – sind sie angekommen, erfolgt sofort eine Deaktivierung. Auch den zurückgelegten Weg kann der Chatpartner nicht verfolgen – außer es gibt ein Problem und man erlaubt dies in solchen Fällen. Auch Apple selbst scheint keinen Zugriff auf die Daten zu haben, sie werden nur zwischen den beiden Chatpartnern ausgetauscht. iOS 17 dürfte ab September offiziell verfügbar sein. Apple arbeitet derzeit an der ersten öffentlichen Betaversion. Das neue Betriebssystem läuft ab iPhone XS und aktueller.

