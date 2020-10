Chef Infra Server 14 indiziert mit Elasticsearch

Mit Veröffentlichung des Major Release Chef Infra Server 14 nimmt das kürzlich durch Progress übernommene Unternehmen Chef Software einige grundlegende Änderungen an seiner Konfigurationsmanagementsoftware vor: Das quelloffene OpenJDK löst die Java-Entwicklungsumgebung von Oracle ab und für die Indizierung baut Chef Infra Server ab sofort auf Elasticsearch – Solr und RabbitMQ werden nicht mehr unterstützt. Darüber hinaus verspricht Chef erweiterte Metriken für die Indizierung, die bei der Fehlersuche helfen sollen.

Elasticsearch-basierter Index

Mit dem Wechsel auf einen Elasticsearch-basierten Index kommt Chef nach eigener Aussage wichtigen Kunden entgegen, die den Chef Infra Server beziehungsweise die gehostete Variante Chef Automate Infra Server bereits im Zusammenspiel mit Elasticsearch nutzen. Der Verzicht auf Solr und RabbitMQ soll die Komplexität verringern und zu einer einfacheren Indizierungs-Pipeline beitragen. Das Update auf den neuen Index ist unter Umständen jedoch mit längeren Ausfallzeiten verbunden, warnt Chef. Je nach Umfang der Infrastruktur des Anwenders könne die Neuindizierung rund 2 Minuten pro 1000 Nodes in Anspruch nehmen. Ergänzend zum neuen Elasticsearch-basierten Index führt Chef auch erweiterte Metriken ein, die sich über den API-Endpunkt /_stats ausgeben lassen. Sie sollen dazu beitragen, von Nutzern gemeldete Probleme bei der Suchindizierung gezielter zu untersuchen und beheben zu können.

Einige mit Java verbundene CVEs (Common Vulnerabilities and Exposures) wie auch die restriktiven Lizenzbedingungen von Oracle haben Chef dazu bewogen, vollständig auf das quelloffene OpenJDK umzusteigen. Damit setzt das Unternehmen auch seine Anfang 2019 angekündigte Open-Source-Strategie konsequent fort, in deren Zuge Chef sämtliche Anwendungen unter die Apache-2.0-Lizenz gestellt hatte.

Vorbereitende Maßnahmen

Unter den weiteren Neuerungen des aktuell in Version 14.0.58 vorliegenden Updates ist der neue Befehl check-config in chef-server-ctl erwähnenswert. Er dient dazu, allein den Konfigurationsteil der Rekonfiguration von Cook Books und Preflight-Prüfungen auszuführen. Darüber hinaus hat Chef sämtliche Erlang-Komponenten in der Software auf Erlang-22 upgedatet. Damit sollen die Voraussetzungen für neue Funktionen und Fehlerbereinigungen geschaffen sein, an denen bereits gearbeitet werde.

Einen kompletten Überblick bieten die Release Notes zu Chef Infra Server 14.0.58 sowie der Blogbeitrag zur neuen Version anlässlich der Veröffentlichung. Im Blog betont der verantwortliche Product Manager Josh O'Brian allerdings auch deutlich, dass trotz der fortschreitenden Verbesserungen der Infra-Server-Software Chef den Fokus mehr und mehr auf den Cloud-Dienst lege und mittelfristig alle Kunden auf Chef Automate Infra Server migrieren wolle.

(map)