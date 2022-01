Chef der PC-Sparte: Intels Aushängeschild Gregory Bryant geht

Intel bekommt eine neue Chefin für das Client Computing Business, die sich um alles rund um Desktop- und Notebook-Prozessoren sowie Gaming-Grafikkarten und Mobilgrafikchips kümmert. Michelle Johnston Holthaus ersetzt Gregory Bryant, der sich in den vergangenen Jahren als Intels Aushängeschild etablierte: Er übernahm fast alle großen Vorstellungen in Rahmen von Livestreams, etwa anlässlich der Tech-Messen CES und Computex. Schon seit 1992 arbeitet er bei Intel.

In der Mitteilung schreibt Intel, dass Bryant die Firma Ende Januar 2022 für eine neue Jobgelegenheit verlässt. Auf Twitter drückt Intel-Chef Pat Gelsinger sein Bedauern über den Weggang aus – anders als viele andere Abgänge bei dem Unternehmen scheint Bryants Wechsel einvernehmlich zu sein.

Holthaus übernimmt die PC-Sparte zu einem wichtigen Zeitpunkt: In den kommenden Monaten steht bei Intel die Vorstellung der ersten Arc-Grafikkarten an, die es mit AMDs Radeon- und Nvidias GeForce-GPUs aufnehmen sollen. Holthaus legt derweil eine ähnliche Karriere bei Intel hin wie Bryant: In den vergangenen Jahren stieg sie innerhalb der Gruppe "Sales, Marketing & Communications" auf, seit 2019 ist sie dort Executive Vice President, Chief Sales Officer und General Manager. Schon seit 1996 arbeitet sie bei Intel. Anders als Bryant hat Holthaus allerdings keinen Ingenieurs-, sondern einen Wirtschaftsabschluss.

Anlässlich der CES 2022 nahmen Holthaus und Bryant noch gemeinsam Fotos auf:

Neuer CFO kommt von Micron

Im Rahmen eines zweiten hochrangigen Wechsels löst David Zinsner ab Mai 2022 den bisherigen Finanzchef (Chief Financial Officer, CFO) George Davis ab. Zinsner ist derzeit noch Finanzchef beim Speicherhersteller Micron. Schon im Oktober 2021 gaben Intel und Davis bekannt, dass er die Firma im dritten Jahr nach seinem Wechsel von Qualcomm verlassen wird.

Wortwörtlich heißt es: "Wie bereits angekündigt, wird der derzeitige CFO George Davis im Mai 2022 bei Intel in den Ruhestand gehen und dem Unternehmen bis dahin in beratender Funktion erhalten bleiben, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten."

(mma)