"Tetris"-Film: Sachbuchautor klagt gegen Apple und Spielefirma

Millionenstreit um einen Film: Vor einem Gericht in Manhattan hat Dan Ackerman, seines Zeichens Chefredakteur des bekannten Gadget-Blogs Gizmodo, Klage gegen Apple, die Tetris Company sowie weitere Personen eingereicht. Der Journalist möchte mindestens 6 Prozent des Produktionsbudgets des "Tetris"-Streifens, der seit Frühjahr bei Apple TV+ zu sehen ist, haben. Die Zahlung könnte damit bei 4,8 Millionen US-Dollar liegen, sollte Ackerman gewinnen – investiert wurden 80 Millionen.

Buch abgeschrieben?

Bei dem Rechtsstreit geht es um urheberrechtliche Fragen. Ackerman hatte 2016 ein Sachbuch namens "The Tetris Effect" veröffentlicht. Darin beschreibt er, wie das noch im Kalten Krieg entstandene Spiel aus der Sowjetunion die Welt eroberte und zu einem der populärsten Games überhaupt wurde. Ackerman gibt an, er habe das Buch in einer Vorabversion an den "Tetris"-Rechteinhaber Tetris Company geschickt, um mit dieser über eine Zusammenarbeit zu sprechen. Diese habe das Werk dann für den Apple-TV+-Film "kopiert" und ihm gleichzeitig damit gedroht, ihn zu verklagen, sollte er Film- oder TV-Rechte verkaufen.

Wie Ackermans Anwalt gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sagte, solle mit der Klage Gerechtigkeit und "Respekt vor dem Werk" geschaffen werden. Weiterhin behauptet Ackerman, der Film bediene sich "frei an zahlreichen spezifischen Bereichen" aus dem Buch und sei "in fast allen wesentlichen Aspekten ähnlich". Die Tetris Company hatte Ackerman gegenüber Lizenzen für Projekte, die mit dem Buch einhergehen könnten, verweigert.

"Unlauterer Wettbewerb"

Hauptaspekt der Klage: Ackerman beschuldigt Apple und die Tetris Company der Urheberrechtsverletzung, des unlauteren Wettbewerbs und der "unrechtmäßigen Beeinträchtigung seiner Geschäftsbeziehungen". Der Drehbuchautor des "Tetris"-Films, Noah Pink, habe 2017 damit begonnen, Ackermans Buch zu "kopieren".

Weder Apple noch Repräsentanten der anderen Verklagten waren zur Klage für Kommentare erreichbar, meldet Reuters weiter. "The Tetris Effect" war bei der amerikanischen Tochter des französischen Großverlags Hachette erschienen.

