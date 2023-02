Cherry stellt seine ersten Mikrofone vor

Cherry stellt seine ersten drei Mikrofone vor: UM 3.0, UM 6.0 Advanced und UM 9.0 Pro RGB. Alle drei verbinden sich per USB Typ C mit einem PC, Mac, einer Playstation 4 oder PS5. Sie unterscheiden sich bei der Anzahl der Mikrofonkapseln – und damit einhergehend der Richtcharakteristik – sowie bei Zusatzfunktionen wie einem Verstärkungsregler.

Den Einstieg für 80 Euro bildet das UM 3.0 mit Nierencharakteristik, das möglichst gerade vor dem Mund positioniert werden sollte. Ein Metallständer befindet sich im Lieferumfang. Kopfhörer lassen sich wie bei den teureren Modellen per 3,5-mm-Klinke am Mikrofon anschließen, um gegebenenfalls Kabelsalat zu verringern. Die Abtastrate liegt bei 96 Kilohertz mit einer Bitrate von 24 Bit.

USB-Mikrofon-Oberklasse

Beim UM 6.0 Advanced kann man per Knopfdruck zwischen einer Nieren- und Kugelcharakteristik wechseln. Der Metallständer ist mit einer entkoppelnden Spinnenaufhängung aufwendiger gestaltet. Am vorderen Drehregler lässt sich die Empfindlichkeit des Mikrofonverstärkers einstellen (Gain Control). Die sonstigen Spezifikationen sind zum UM 3.0 identisch. Cherry verlangt 110 Euro für die 6.0-Version.

Das UM 9.0 Pro RGB unterscheidet sich äußerlich primär durch eine RGB-Beleuchtung, die sich per Knopf am Mikrofon selbst umstellen lässt und keine Treiberoberfläche benötigt. Zudem kommt als Einstellungsmöglichkeit eine bidirektionale Nierencharakteristik hinzu, auch 8er-Charakteristik genannt. Das Mikrofon registriert dabei zuverlässig Geräusche von vorn und hinten, nicht aber von den Seiten. Die Abtastrate verdoppelt sich derweil auf 192 Kilohertz.

Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 150 Euro gehört das UM 9.0 Pro RGB zur Oberklasse unter den USB-Mikrofonen.

Bild 1 von 59 Cherry-USB-Mikrofone (59 Bilder) Von links nach rechts: UM 3.0, UM 6.0 Advanced, UM 9.0 Pro RGB

(Bild: Cherry)

Mikrofonearme optional mit USB-Hub

Parallel zu den Mikrofonen stellt Cherry zwei Mikrofonarme mit je zwei Gelenken vor. Der MA 3.0 Uni (UVP: 80 Euro) führt ein einzelnes USB-C-Kabel durch den ARM, während der MA 6.0 Uni USB (UVP: 100 Euro) zwei USB-A-Anschlüsse am Ende bereitstellt – an einem davon wird das Mikrofon angeschlossen. Dank gängiger 3/8- und 5/8-Gewinde lassen sich die Arme auch mit Mikrofonen anderer Hersteller verwenden. Ein optionaler Popfilter für 20 Euro passt dagegen nur an die Cherry-Mikrofone.

Alle Mikrofone und das Zubehör hat Cherry im eigenen Online-Store zur Vorbestellung freigegeben. Die Auslieferung beginnt im März 2023 – dann sollen auch Dritthändler die Produkte verkaufen.

