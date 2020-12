China: Finanzdienstleister Ant soll sich auf Bezahldienste konzentrieren

Die chinesische Zentralbank People's Bank of China hat das Fintech-Unternehmen Ant Group dazu aufgefordert, sich auf sein Kerngeschäft mit Bezahldiensten zu konzentrieren und Teile seiner Geschäftsbereiche wie die Kreditvergabe und andere Finanzdienstleistungen stark zu überarbeiten.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet, kritisierten die chinesischen Aufsichtsbehörden dabei Verstöße gegen die Finanzregulierung und ermahnten das Unternehmen unter anderem, seine Kreditvergabekriterien zu verbessern, um persönliche Daten zu schützen. Demnach habe die Zentralbank zwar keine Zerschlagung von Ant gefordert, aber zumindest die Notwendigkeit erheblicher operativer Umstrukturierungen angedeutet.

Der Financial Times zufolge reagierte Ant umgehend und kündigte an, seine Geschäftszweige zu überarbeiten und Vorschriften besser einzuhalten. Man habe umgehend mit der Ausarbeitung von Plänen begonnen, um die Forderungen zu erfüllen.

Alipay: Über 1 Milliarde Nutzer

Der vom chinesischen Milliardär Jack Ma gegründete Ableger der E-Commerce-Plattform Alibaba betreibt den in Asien populären mobilen Bezahldienst Alipay und bietet inzwischen auch Versicherungen, Kredite und weitere Finanzdienstleistungen an. Eigenen Angaben zufolge nutzen über eine Milliarde Menschen weltweit Alipay. In chinesischen Geschäften wird inzwischen fast ausschließlich mit dem Handy bezahlt, entweder per Alipay oder dem Konkurrenten Wechat Pay.

Die Kritik aus Peking erfolge zwei Monate, nachdem die Aufsichtsgremien der Börsen in Shanghai und Hongkong den Börsengang der Ant Group gestoppt hatten. Dieser hätte mit 34,5 Milliarden US-Dollar als größter Börsengang aller Zeiten in die Geschichte eingehen können, war überraschend zwei Tage vorher geplatzt. Jack Ma hatte in der Vergangenheit den Regulierungsbehörden vorgeworfen, Innovationen zu bremsen.

(acb)