China: Kein Zugriff mehr auf Steam Global

Chinesen, die über Steam Global spielen wollen, stehen seit dem ersten Weihnachtsfeiertag vor einem Problem: Der Dienst ist in der Volksrepublik nicht mehr erreichbar. Von der mutmaßlichen Steam-Sperre berichtet The Gamer unter Berufung auf Meldungen Betroffener in sozialen Medien wie Reddit und Twitter. Während Betroffene zunächst die chinesische Regierung verantwortlich machten, wird mittlerweile auch ein DNS-Angriff Dritter nicht mehr ausgeschlossen. Steam China ist weiterhin erreichbar, allerdings hat der nationale Ableger des Gaming-Portals lediglich gut 100 Titel im Angebot.

Chinesische Zensurpraxis

Grundsätzlich wäre eine Sperre plausibel. Regierung und Behörden der Volksrepublik verfolgen seit 2021 eine noch einmal deutlich verschärfte Zensur im Internet als bisher. So haben die Behörden in den vergangenen Monaten mehrfach ausländische Onlinedienste blockiert, wenn die Inhalte nicht die Anforderungen der konservativen gesellschaftspolitischen Linie der Staatsführung um Staatspräsident Xi Jinping erfüllten. In gleicher Weise traf es nationale Dienste, wobei der Zensur unter anderem "antichinesische Elemente", darunter insbesondere "verweichlichte, feminine Männer" ein Dorn im Auge sind – Protagonisten mit langen Haaren können somit ebenso ausreichen wie vermeintliche oder tatsächliche Kritik an Xi Jinping.

Hinzu kommen Beschränkungen für online spielende Kinder und Jugendliche. Diese äußern sich vor allem in einem zeitlichen Limit von zuletzt drei Stunden Online-Gaming pro Woche, verteilt auf je eine Stunde von 20 bis 21 Uhr am Freitag, Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen. Die Begrenzung setzen die Behörden auch durch Online-Überwachung durch.

Zudem sperren sie den Zugang zu missliebigen Spielen oder machen das Angebot in China durch Auflagen quasi unmöglich, wie etwa bei Fortnite. Wohl auch deshalb ist Steam China seit seinem Start im Februar 2021 mit gerade einmal 100 Titeln marginal geblieben und verfügt mit Dota 2 and Counterstrike Global Offensive lediglich über zwei internationale Spielehits.

(mon)