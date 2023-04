China bringt ersten Abschnitt einer Wüsten-Solaranlage ans Netz

Am vergangenen Dienstag ging der erste Bauabschnitt eines Solarkraftwerks in der Tengger-Wüste in der autonomen Gebiet Ningxia ans Netz. Baustart war im September vergangenen Jahres, der erste Abschnitt umfasst eine installierte Kapazität von einer Million Kilowatt. Die zuständige Behörde rechnet mit einem Ertrag von 1,8 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr.

Dalad Photovoltaic Power Base in Dalad Banner, Nord-China (Bild: english.gov.cn)

Das Gesamtprojekt soll spätestens bis zum Ende des Fünfjahresplans 2025 fertiggestellt sein und dann eine installierte Kapazität von 3 Millionen Kilowatt umfassen. Das Projekt in der Tengger-Wüste ist Bestandteil eines Gesamtplans mit dem Ziel, den CO₂-Ausstoß der chinesischen Wirtschaft zu drücken. Es liefert die Energie über eine 1467 Kilometer lange Hochspannungsleitung aus der wenig besiedelten Wüstenregion in die Hunan Provinz nach Zentralchina.

Im September vergangenen Jahres hatte Chinas National Energy Administration ein Paket aus großflächigen Wind- und Solarprojekten vorgestellt, das rund 100 Gigawatt Leistung bereitstellen soll. Der Anteil erneuerbarer Energien soll bis Jahresende 2025 über 50 Prozent liegen.

(sha)