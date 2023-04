Chinas Mars-Rover Zhurong: Schon seit Mai keinen Kontakt mehr

China hat seit fast einem Jahr keinen Kontakt mehr zum Mars-Rover Zhurong. Das hat der Chefdesigner des chinesischen Marsprogramms gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters eingestanden. Laut Zhang Rongqiao hat sich der Rover demnach nicht mehr gemeldet, seit er im Mai 2022 in einen geplanten Ruhezustand versetzt wurde, um auf dem Roten Planeten zu überwintern. Eigentlich habe er im Dezember aufwachen sollen. Man halte jeden Tag nach einem Signal Ausschau, gehe aber davon aus, dass zu viel Staub verhindert, dass das Gefährt genügend Solarstrom sammelt, um sich zu melden.

Schon elf Monate Funkstille

Auch wenn diese Entwicklung bereits abzusehen war, hat es aus China seit Monaten keine Äußerungen zum Stand der Mission gegeben. Aufnahmen des NASA-Orbiters MRO hatten im Februar gezeigt, dass sich Zhurong mindestens seit September nicht mehr bewegt hat. Nun wird klar, dass er bereits deutlich länger inaktiv ist. Erst jetzt hat sich das chinesische Staatsfernsehen des Themas angenommen und berichtet laut Reuters über die Vermutung, dass der Rover zu stark eingestaubt ist. Noch will man die Mission im Reich der Mitte aber wohl nicht aufgeben. In der Vergangenheit haben Marsstürme anderen Geräten die Solarpaneele gereinigt, möglich wäre das hier auch.

Zhurong ist Teil der chinesischen Marsmission Tianwen-1, die vor zwei Jahren am Roten Planeten angekommen ist. Um aus der geplanten Überwinterung aufzuwachen, benötigt er 140 Watt an Strom und an den wichtigsten Komponenten eine Temperatur von mehr als -15 °C. Der Rover ist komplett auf Solarenergie angewiesen. Sollte die Mission wegen zu viel Staub enden, wäre das bei Weitem nicht das erste Mal. Erst im Dezember hat sich die US-Weltraumagentur NASA von ihrem Lander Insight verabschiedet. Der war ebenfalls zu stark eingestaubt, um noch genügend Sonnenenergie abzubekommen.

Der 240 Kilogramm schwere Zhurong (祝融) war am 15. Mai 2021 als erster chinesischer Rover auf dem Mars gelandet. Vorher hatten es nur die USA geschafft, Erkundungsfahrzeuge auf dem Mars zum Einsatz zu bringen. Mit der geglückten Landung hatte China gleich mehrere Zwischenschritte übersprungen, mit denen sich etwa die NASA an die Erfolge auf dem Mars herangetastet hatte: So ist die Sonde Tianwen-1, die den Rover zum Mars gebracht hat, gleichzeitig auch Chinas erster Orbiter um den Roten Planeten. Benannt wurde Zhurong kurz vor der Landung nach dem Gott des Feuers in der chinesischen Mythologie. Der Rover hat alle ursprünglich vorgesehenen Aufgaben längst absolviert, die Forschungsmission gilt deshalb als Erfolg.

(mho)