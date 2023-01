Chinas Mars-Rover Zhurong meldet sich wohl nicht mehr zurück

China hat womöglich den Kontakt zum Mars-Rover Zhurong verloren, das Gerät ist bislang nicht aus dem Ruhezustand aufgewacht, mit dem der Winter auf dem Roten Planeten überbrückt wurde. Das berichtet die South China Morning Post unter Berufung auf zwei anonyme Quellen. Denen zufolge hätte der Rover bereits seit Ende des Jahres wieder aktiv sein sollen, heißt es in dem Artikel vom Ende der vergangenen Woche. Die naheliegendste Erklärung ist, dass die Sandstürme die Solarpaneele des Rovers zugeweht haben und der nicht mehr genug Strom produzieren kann. Aus dem Orbit soll jetzt Tianwen-1 nachsehen. Beim Download der Daten des Orbiters habe es aber auch Probleme gegeben.

Wohl zu wenig Solarstrom

Wie die Zeitung erklärt, hätte Zhurong eigentlich bereits am 26. Dezember selbstständig aus dem Ruhezustand aufwachen sollen. Dazu müssten demnach zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Zum einen benötigt er dafür 140 Watt an Strom und zum anderen müssen die wichtigsten Komponenten wärmer sein als -15 °C. Weil der Rover komplett auf Solarenergie angewiesen ist, kann Sand auf den Solarmodulen die Mission beenden. Ähnlich ist es dem Lander Insight der US-Weltraumagentur NASA ergangen, der kurz vor Weihnachten die Arbeit eingestellt hat. Aus China selbst gibt es bislang noch keine Informationen zum Zustand des Rovers.

Der 240 Kilogramm schwere Zhurong (祝融) war am 15. Mai 2021 als erster chinesischer Rover auf dem Mars gelandet. Vorher hatte es nur die US-Weltraumagentur NASA geschafft, Erkundungsfahrzeuge auf dem Mars zum Einsatz zu bringen. Mit der geglückten Landung hatte China gleich mehrere Zwischenschritte übersprungen, mit denen sich etwa die NASA an die Erfolge auf dem Mars herangetastet hatte: So ist die Sonde Tianwen-1, die den Rover zum Mars gebracht hat, gleichzeitig auch Chinas erster Orbiter um den Roten Planeten. Benannt wurde Zhurong kurz vor der Landung nach dem Gott des Feuers in der chinesischen Mythologie. Der Rover hat längst alle ursprünglich vorgesehenen Aufgaben absolviert, die Forschungsmission gilt als Erfolg.

