Chinesische ARM-CPU schneller als Serverprozessoren von AMD, Intel und IBM

Ebenso wie Cloud-Branchenprimus Amazon AWS den hauseigenen ARM-Prozessor Graviton entwickelt hat, hält es der chinesische Konkurrent Alibaba Cloud mit dem Yitian. Die erste Version Yitian 710 mit 128 ARMv9-Kernen ist bereits in Serverinstanzen bei Alibaba Cloud buchbar und zeigt außerordentlich gute Ergebnisse im etablierten Benchmark SPECrate_2017_int_base. Dieser Benchmark misst die Rechenleistung von Servern beziehungsweise Prozessoren, wenn alle CPU-Kerne gemeinsam eine Reihe von Ganzzahl-(Integer-)Aufgaben verarbeiten.

Dabei schlägt ein einzelner Yitian 710 mit 510 Punkten im "Base"-Ergebnis die aktuelle Konkurrenz von AMD (Epyc 7003 Milan), Intel (Xeon SP Gen 3 Ice Lake) und IBM (Power10). Die "Base"- oder "Baseline"-Resultate stammen aus Messungen mit weniger hoch optimiertem Code als die "Peak"-Werte.

Alibaba lässt den Yitian 710 mit 5-Nanometer-Strukturen fertigen, vermutlich bei TSMC. Laut der Pressemeldung vom Oktober 2021 soll der Yitian 710 Taktfrequenzen von bis zu 3,2 GHz schaffen, auf der SPEC-Webseite und beim Cloud-Angebot nennt Alibaba aber nun 2,75 GHz.

Der Yitian 710 steuert DDR5-RAM in acht Kanälen an, hat 96 PCIe-5.0-Lanes und kommt in Servern der Baureihe "Panjiu" mit ein oder zwei CPU-Fassungen zum Einsatz.

Serverprozessoren im SPECrate_2017_int_base Prozessor(en) Kerne Mikroarchitektur SPECrate2017_int_base

[Punkte] 1 × Alibaba Cloud Yitian 710 128 (1×128) ARMv9 510 1 × AMD Epyc 7773X 64 (1×64) x86-64 440 1 × Ampere Altra Q80-33 80 (1×80) ARMv8 301 1 × Xeon Platinum 8351N 36 (1×36) x86-64 266 zum Vergleich: 4 × IBM Power E1050 96 (4×24) Power 1220 Quelle: spec.org (https://www.spec.org/cpu2017/results/)

Konkurrenz überholt

Dank seiner 128 Kerne zieht der Yitian 710 am 64-kernigen x86-Prozessor AMD Epyc 7773X vorbei und liefert 16 Prozent höheren Integer-Durchsatz.

Der Vorsprung vor dem 80-kernigen ARMv8-Chip Ampere Altra Q80 beträgt sogar fast 70 Prozent, allerdings hat der Yitian 710 auch 60 Prozent mehr Kerne. Der Ampere Altra Max mit 128 Kernen dürfte also dicht beim Yitian 710 liegen, es sind aber auf spec.org (noch?) keine Ergebnisse im SPECrate_2017_int_base zu finden. Leider übrigens auch nicht für die verschiedenen Graviton-Generationen von Amazon.

Intels noch immer aktuelle Xeon-SP-Generation "Ice Lake" liegt beim Integer-Durchsatz weit abgeschlagen zurück, hat aber pro CPU auch viel weniger Kerne.

Der IBM POWER10 liegt pro 24-Kern-Chip etwa bei 300 Punkten, auf spec.org finden sich bisher nur Ergebnisse für POWER10-Maschinen mit vier und acht Prozessoren.

Alibaba hat für den Yitian 710 keine Ergebnisse zum Gleitkommadirchsatz (SPECrate_2017_fp_base) veröffentlicht. Diese sind für typische Cloud-Allzweckserver auch nicht besonders wichtig. Allerdings kann der 36-kernige Xeon Platinum 8351N bei Floating Point am 80-Kerner Ampere Altra vorbeiziehen (226 zu 214 Punkte). Hier ist der AMD Epyc 7773X mit 374 Punkten ebenfalls schneller.

(ciw)