Chinesische Cybergangs: Die meist-angegriffenen Sicherheitslücken

In einem gemeinsamen Bericht stellen die US-amerikanischen Behörden National Security Agency (NSA), Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) sowie das Federal Bureau of Investigation (FBI) die Liste der seit 2020 von chinesisch-staatlichen Cybergangs meist-angegriffenen Sicherheitslücken zusammen. Die staatlich gelenkten Cyber-Akteure setzen ihre Angriffe auf bekannte Sicherheitslücken in US-Netzwerken und Netzen von Alliierten sowie bei Software- und Hardware-Herstellern fort, um geistiges Eigentum zu stehlen und Zugriff auf sensible Netzwerke zu erlangen. Die NSA, CISA und das FBI drängen darauf, dass die Regierungen und privatwirtschaftlichen Organisationen die verfügbaren und bekannten Gegenmaßnahmen ergreifen.

Größte Gefahr durch chinesische Cyber-Akteure

Die Behörden schätzen die staatlich geförderten Cyber-Aktivitäten von China weiterhin als eine der größten und dynamischsten Bedrohungen für die Netzwerke der US-Regierung und der Zivilbevölkerung ein. Die chinesischen Cyber-Akteure zielen auf Regierungs- und kritische Infrastruktur-Netzwerke mit einer zunehmenden Anzahl neuer und angepasster Techniken ab, von denen einige ein erhebliches Risiko für Organisationen des IT-Sektors einschließlich der Telekommunikationsanbieter, Organisationen des militärisch-industriellen Komplexes und anderer kritischer Infrastrukturorganisationen darstellen.

Die staatlich gelenkten Cybergangs nutzen bekannte Schwachstellen aus und verwenden unter anderem öffentlich zugängliche Tools, um interessante Netzwerke anzugreifen. Damit greifen sie die Sicherheitslücken an und nisten sich in kompromittierte Netzwerke ein.

In absteigender Reihenfolge greifen die chinesischen Cyberkriminellen folgende Schwachstellen am häufigsten an:

Anbieter CVE Schwachstellentyp Apache Log4j CVE-2021-44228 Remote Code Execution Pulse Connect Secure CVE-2019-11510 Arbitrary File Read GitLab CE/EE CVE-2021-22205 Remote Code Execution Atlassian CVE-2022-26134 Remote Code Execution Microsoft Exchange CVE-2021-26855 Remote Code Execution F5 Big-IP CVE-2020-5902 Remote Code Execution VMware vCenter Server CVE-2021-22005 Arbitrary File Upload Citrix ADC CVE-2019-19781 Path Traversal Cisco Hyperflex CVE-2021-1497 Command Line Execution Buffalo WSR CVE-2021-20090 Relative Path Traversal Atlassian Confluence Server and Data Center CVE-2021-26084 Remote Code Execution Hikvision Webserver CVE-2021-36260 Command Injection Sitecore XP CVE-2021-42237 Remote Code Execution F5 Big-IP CVE-2022-1388 Remote Code Execution Apache CVE-2022-24112 Authentication Bypass by Spoofing ZOHO CVE-2021-40539 Remote Code Execution Microsoft CVE-2021-26857 Remote Code Execution Microsoft CVE-2021-26858 Remote Code Execution Microsoft CVE-2021-27065 Remote Code Execution Apache HTTP Server CVE-2021-41773 Path Traversal

Dabei setzen die Angreifer auf virtuelle private Netzwerke (VPNs), um ihre Aktivitäten zu verschleiern. Sie richten ihre Attacken vorrangig gegen Webanwendungen, um sich einen ersten Zugang zu verschaffen. Viele der in Tabelle aufgeführten CVEs ermöglichen es den bösartigen Akteuren, sich heimlich unbefugten Zugang zu sensiblen Netzwerken zu verschaffen. Im Anschluss versuchen sie in der Regel, sich einzunisten und sich im Netzwerk und weiteren angebundenen Netzen weiter auszubreiten.

Am Ende des Beitrags haben die US-Behörden Erläuterungen der einzelnen Schwachstellen und mögliche Gegenmaßnahmen aufgelistet. IT-Verantwortliche sollten die Liste einmal prüfen und schauen, ob im eigenen Netzwerk noch abzusichernde Dienste lauern. Zuletzt hatten Cyber-Sicherheitsbehörden im April dieses Jahres eine Übersicht an Schwachstellen erstellt, die im vergangenen Jahr allgemein am häufigsten für Angriffe missbraucht wurden. Auch diese Liste sollten Administratoren einmal prüfen.

(dmk)