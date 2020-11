Chip-Branche: Intel unangefochten an der Umsatzspitze, AMD auf Platz 15

Intel hält dieses Jahr voraussichtlich den ersten Platz unter den umsatzstärksten Halbleiterunternehmen. Der Marktforscher IC Insights schätzt, dass der Chiphersteller bis zum Jahresende 73,89 Milliarden US-Dollar einnehmen wird. Mit einer Umsatzsteigerung von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr würde Intel damit allerdings unterdurchschnittlich stark wachsen.

Die 15 umsatzstärksten Halbleiterunternehmen kommen IC Insights zufolge auf ein Plus von 13 Prozent. Die größten Gewinner sind Nvidia (+ 50 %), AMD (+ 41 %), MediaTek und Qualcomm (jeweils + 35 %) sowie TSMC (+ 31 %). Im Falle von TSMC wertet der Marktbeobachter die im Auftrag hergestellten Siliziumchips. Alle oben genannten Unternehmen außer Intel lassen mindestens einen Teil ihrer Produkte bei TSMC fertigen.

CPUs, GPUs und SoCs gefragt

Nvidia verdient das meiste Geld mit GeForce-Grafikkarten und Server-Beschleunigern – den Umsatz des jüngst übernommenen Netzwerkspezialisten Mellanox rechnet IC Insights offenbar nicht ein. AMD verkauft Prozessoren (Epyc, Ryzen, Athlon), Grafikkarten (Radeon) und Server-Beschleuniger wie die Instinct MI100. Mit dem 41-prozentigen Anstieg ist AMD überhaupt erst von Platz 18 in die Top 15 gerutscht. MediaTek und Qualcomm designen Systems-on-Chips (SoCs) primär für Smartphones und Tablets.

Keines dieser Unternehmen produziert die Chips noch selbst. Nur Intel hält an der eigenen Fertigung fest, weicht aufgrund jahrelanger Verzögerungen künftig aber teilweise auf TSMC aus.

Die 15 Halbleiterunternehmen mit dem höchsten Umsatz nach IC Insights Rang Unternehmen Umsatz 2020 [Milliarden US-Dollar] Änderung vs. 2019 1 Intel 73,89 4% 2 Samsung 60,48 9% 3 TSMC 45,42 31% 4 SK Hynix 26,47 14% 5 Micron 21,66 -3% 6 Qualcomm 19,37 35% 7 Broadcom 17,07 -1% 8 Nvidia 15,88 50% 9 TI 13,09 -4% 10 Infineon 11,07 -1% 11 MediaTek 10,78 35% 12 Kioxia 10,72 22% 13 Apple 10,04 25% 14 ST 9,95 4% 15 AMD 9,52 41% Gesamt 314,82 13%

Keine Bewegung an der Spitze

An den Top-5-Platzierungen ändert sich derweil nichts. Samsung verweilt mit 60,48 Milliarden US-Dollar Umsatz (+ 9 %) auf Rang 2, darunter fallen die Einnahmen der eigenen Mobilprozessoren, der Speichersparte und durch Auftragsfertigung, etwa die Ampere-GPUs für Nvidias GeForce-RTX-3000-Grafikkarten. Die beiden Speicherhersteller SK Hynix und Micron befinden sich auf Platz 4 und 5.

Apples Halbleiterumsatz schätzt IC Insights auf gut 10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 (+ 25 %). Dabei geht es um den theoretischen Wert der selbstentworfenen ARM-Prozessoren, die in iPhones, iPad, Apple Watches und künftig Macs zum Einsatz kommen – als einziges Unternehmen in der Liste verkauft Apple keine Chips an andere Firmen weiter.

(mma)