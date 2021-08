Chipauftragsfertiger TSMC ist Asiens neues wertvollstes Unternehmen

Der chinesische Investmentkonzern Tencent Holdings Ltd. ist nicht länger das wertvollste asiatische Unternehmen, wenn man nach der Marktkapitalisierung geht. Zur Börseneröffnung am 18. August 2021 setzte sich der weltweit größte Chipauftragsfertiger TSMC ab und hält sich seitdem vorne.

Derzeit steht der Kurs pro Aktie bei umgerechnet 92,50 Euro – bei 5,186 Milliarden Aktien im Umlauf gemäß der US-Börse NASDAQ ergibt das eine Marktkapitalisierung von fast 480 Milliarden Euro. Tencent steht dagegen bei rund 454 Milliarden Euro. Für den weltweit ersten Rang dauert es dagegen noch: Apple liegt derzeit bei gut 2,1 Billionen Euro.

Beide Firmen im Westen wichtig

Tencent ist auch im Westen eine große Nummer: Zum Konzern gehören etwa die Spielestudios Riot Games ("League of Legends") und Grinding Gear Games ("Path of Exile"). Epic Games (Unreal Engine, Epic Games Store) gehört zu 40 Prozent Tencent, zudem hält die Firma Anteile an Activision Blizzard, Ubisoft und Paradox Interactive. Außerhalb der Spielebranche beteiligt sich Tencent an Snapchat, Spotify sowie Tesla und entwickelt die in China beliebte Chat- und Bezahl-App WeChat.

Zuletzt sank nach mehreren Negativschlagzeilen der Aktienkurs: Chinesische Staatsmedien verteufelten Online-Gaming als "Opium für den Geist", zudem ermitteln chinesische Behörden im Falle von WeChat wegen angeblicher Jugendschutzbestimmungen.

TSMC profitiert derweil vom weltweiten Chipmangel, den die Coronavirus-Pandemie auslöste. Die Bestellbücher sind voll – aufgrund von Verzögerungen bei den eigenen Fertigungsprozessen bestellt sogar Intel bei TSMC Chips. In den letzten Wochen sank der Aktienkurs etwas, verglichen mit Anfang 2020 ist er aber in etwa doppelt so hoch.

(mma)