Chrome Funktionen: Biometrische-ID für Android sichert Browser

Google veröffentlicht gerne Blogeiträge mit Tipps zum Umgang mit den eigenen Produkten. Diesmal ist Chrome an der Reihe. Dabei kündigen sie auch an, dass man den Browser künftig unter Android mittels biometrischer-ID sichern kann. Bei iOS ist das bereits möglich, für Android ist es neu.

Die Authentifizierung beim Öffnen von Chrome soll sicherstellen, dass auch bei einem freien Smartphone niemand den Browserverlauf sehen kann, der das nicht soll. Dazu muss man im Inkognito-Modus surfen. Die Einstellung findet sich entsprechend unter "Privatsphäre und Sicherheit" und nennt sich "Sichern von Inkognito-Tabs beim Schließen von Chrome". Face- als auch Touch-ID eignen sich.

Historie, Alarm und Passwortmanager

Ein weiteres Feature, auf das Google in dem Blogbeitrag aufmerksam macht, ist die Möglichkeit, die Browserhistorie, den Cache und Cookies zu löschen, in dem man "clear browsing data" oder "Browserdaten löschen" in die Adresszeile eingibt. Dabei sollte sich direkt ein Dialogfenster öffnen. Klappt bei meinem Versuch allerdings nicht.

In den Einstellungen von Chrome gibt es eine Anleitung, welche Sicherheitsfunktionen der Browser mitbringt. Dieser nimmt einen Schritt für Schritt mit. Google weist darauf hin, dass man häufiger mal seine Einstellungen kontrollieren soll. Ein Sicherheits-Check lässt sich nun auch als Alarm auswählen. Dieser weist zudem auf Updates hin. Außerdem soll er daran erinnern, welche Informationen man mit welchen Seiten geteilt hat – um dies wiederum gegebenenfalls zu löschen oder zu ändern.

Freilich möchte Google auch, dass man den eigenen Passwort-Manager nutzt. Er ist für iOS, Android und am Desktop verfügbar und direkt in Chrome intergriert. Eine Synchronisation mit dem Google-Konto vergrößert entsprechend die Nutzbarkeit.

(emw)