Chrome OS: Google kauft CloudReady-Entwickler Neverware

Der US-Entwickler Neverware gehört nun zu Google. Das teilte das in New York ansässige Unternehmen auf Twitter mit. Informationen zu den finanziellen Hintergründen der Übernahme sind nicht bekannt. Google investierte bereits 2017 in das 2010 gegründete Unternehmen.

Neverware ist der Entwickler hinter dem Chrome-OS-Fork CloudReady, der auf der freien Variante Chromium basiert. CloudReady richtet sich in erster Linie an Besitzer betagter Notebooks: Das OS soll weniger Leistung benötigen als die üblicherweise auf diesen Notebooks installierten Systeme Windows und MacOS. Offiziell werden 350 Geräte unterstützt.

Laut einer FAQ zur Google-Übernahme sind infolge des Deals vorerst keine Änderungen zu erwarten. Demnach soll CloudReady bis auf Weiteres genau so funktionieren wie bisher. Ergänzungen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, Android-Apps zu starten, wird es laut FAQ nicht unmittelbar geben.

(dahe)