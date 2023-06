Chrome für iOS: Mehr KI-Funktionen für den Browser

Google will seinen Webbrowser Chrome unter iOS mit mehr Funktionen ausstatten, um den Wechsel von Safari attraktiver zu machen. Der Konzern will zum Beispiel die Suche nach Bildern oder Terminen sowie die Navigation in den Browser integrieren, so dass man seltener zu anderen Google-Apps wechseln muss. Bei der Erkennung auf Webseiten soll künstliche Intelligenz helfen. Im Firmenblog gibt der Hersteller einen Ausblick auf die kommenden Neuerungen.

Karten, Kalender und Übersetzungen direkt in Chrome

So kann Chrome künftig Adressen innerhalb einer Webseite erkennen und eine verkleinerte Kartenansicht von Google Maps direkt in Chrome anzeigen. Auch Termine können nun direkt von Webseiten in den Google-Kalender eingetragen werden, sofern man mit seinem Google-Konto eingeloggt ist. Der Nutzer tippt einfach mit dem Finger auf eine Adresse oder einen Termin und hält ihn gedrückt, bis die entsprechende Option erscheint. Kopieren und Einfügen in eine andere Anwendung ist nicht erforderlich.

Wenn Chrome unter iOS kkpnftig eine Adresse entdeckt, kann man sich direkt im Browser eine Kartenansicht anzeigen lassen. (Bild: Google)

Die im Browser integrierte Übersetzungsfunktion Google Translate will der Konzern bereits mit verbesserten KI-Modellen aufrüsten. Chrome soll laut Google Sprachen auf Webseiten besser identifizieren und direkt Übersetzungen anbieten können.

Tiefergehende Integration von Google Lens

Chrome beherrscht bereits die umgekehrte Bildersuche über Google Lens und kann so das Netz nach Originalbildquellen durchsuchen. Diese Integration wird in Zukunft weiter ausgebaut: In der Google-Suchleiste von Chrome wird künftig ein Lens-Icon erscheinen. Tippt man darauf, kann man in der Fotobibliothek nach einem Bild suchen oder mit der iPhone-Kamera zum Beispiel Pflanzen identifizieren. Bisher brauchte man dafür die Google-App.

Wann die neuen Funktionen in die iOS-Version von Chrome integriert werden, ist noch unklar. Google hat im Blog bislang weder ein Datum noch eine Versionsnummer genannt.

(hze)