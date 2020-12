Chromecast & Co: Apple TV kommt auf Android TV

Apple und Google rücken bei Mediendiensten näher zusammen: Anfang 2021 erscheint Apples TV-App auf Googles neuem Chromecast. Nutzer des HDMI-Pucks erhalten darüber Zugriff auf Apples Streaming-Dienst TV+ sowie auf Spielfilme und TV-Serien aus Apples Video-on-Demand-Angebot (iTunes Store) sowie bei Apple abonnierte TV-Kanäle anderer Anbieter.

Tiefe Integration in Google TV

Google will die Inhalte von Apple TV+ zudem in seine neue Chromecast-Bedienoberfläche respektive Plattform "Google TV" integrieren, so dass bei der globalen Suche auch Filme und Serien aus Apples Abo-Dienst berücksichtigt werden, wie Google mitteilte. Die "Apple Originals" sollen zudem in den individualisierten Empfehlungen des Nutzers auftauchen, die basierend auf Sehgewohnheiten und Vorlieben erstellt werden. Auch ein Hinzufügen von TV+-Inhalten zu der in Google TV zentralen "Watchlist" ist vorgesehen.

Mit der Integration von Apple TV wird Chromecast "eines der wenigen Streaming-Geräte", die alle großen Streaming-Dienste unterstützt, wie Google anmerkt. Während sich beispielsweise Netflix gezielt aus Apples TV-App fernhält, sind die Inhalte des Streaming-Marktführers in Google TV integriert.

Support für Android TV folgt

Nach der Bereitstellung von Apple TV in Google TV auf dem Chromecast soll die App "in der Zukunft" auf weitere Geräte mit Android TV kommen, wie Google betonte – auch Google TV setzt auf Android TV auf. Für Android-Smartphones und Tablets bietet Apple seine TV-App bislang nicht an, sie ist aber auch auf neueren Smart-TVs verschiedener Hersteller sowie auf Amazons Fire Stick zu finden.

Apple und Google scheinen damit langjährige Animositäten beim gegenseitigen Support von Mediendiensten beizulegen: Apple hat jüngst erst den Google-Codec VP9 in seine Betriebssysteme integriert, um damit das Abspielen von 4K-Inhalten bei YouTube zu ermöglichen – auch auf der Apple-TV-Box. Seit kurzem ist außerdem Apple Music auf Googles Smart-Home-Hardware verfügbar.

(lbe)