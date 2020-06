Chromium-Edge: Microsoft beginnt automatische Verteilung an Windows-10-Nutzer

Unter Windows 10 soll der neue, auf Chromium basierende Edge den alten, sogenannten "Legacy Edge"-Browser ersetzen. Bereits seit dem 15. Januar 2020 ist der neue Browser für verschiedene Betriebssysteme allgemein zum Download verfügbar.

Nachdem der neue Microsoft Edge zunächst nur an Windows-10-Systeme von Teilnehmern des Windows Insider-Programms ausgeliefert wurde, startete zum 3. Juni 2020 die nächste Phase: Via Windows Update will Microsoft den neuen Browser nun schrittweise an alle Nutzer unterstützter Windows-10-Versionen verteilen. Später sollen – ebenfalls über die Update-Funktion – Aktualisierungen im Abstand von jeweils etwa 6 Wochen erfolgen.

Für die unterstützten Betriebssystemversionen Windows 10 Version 1803 bis Version 2004 hat Microsoft zu diesem Zweck das Update KB4559309 freigegeben. Das Paket kommt über Windows Update und installiert die neue Chromium-basierte Version von Microsoft Edge. Je nach Windows 10-Version sind im Anschluss allerdings noch weitere Aktualisierungen erforderlich, um die Browser-Installation erfolgreich abzuschließen.

KB4541301 für Windows 10 Version 1803/1809:

Nutzern von Windows 10 Version 1803 und 1809 wird zusätzlich das Update KB4541301 über Windows Update angeboten. Seine Installation bewirkt, dass der alte (Legacy) Edge-Browser versteckt wird. Stattdessen wird der Chromium-Edge ins System integriert und als Symbol in der Taskleiste sowie im Startmenü eingetragen. Auch die angepasste Dateitypenzuordnung erfolgt durch dieses Update. Ab dem Installationszeitpunkt ist der alte Edge stillgelegt und der neue Edge wird verwendet.

KB4541302 für Windows 10 Version 1903/1909:

Anwender, die mit Windows 10 Version 1903 und 1909 arbeiten, erhalten hingegen das Zusatz-Update KB4541302. Auch dieses Update dient der Integration des neuen Chromium Edge-Browsers in das Betriebssystem.

Mit der Freigabe von Windows 10 Version 2004 kündigte Microsoft an, den alten Edge-Browser nicht mehr weiterzuentwickeln. (Bild: docs.microsoft.com)

Was sonst noch wissenswert ist

Das Rollout des neuen Edge an Privatkunden erfolgt weiterhin stufenweise. Abhängig von zuvor erhobenen Telemetriedaten will Microsoft die Auslieferung per Windows Update schrittweise auf weitere Systeme ausweiten. Es kann daher sein, dass nicht jeder Windows 10-Nutzer gleich die genannten Updates angeboten bekommt.

Ausführliche Erläuterungen zum Upgrade und Rollout liefert Microsoft in einem englischsprachigen Blog-Beitrag. In diesem Beitrag ist auch festgehalten, dass (per WSUS, SCCM, Intune etc.) verwaltete Geräte nicht automatisch auf den neuen Microsoft Chromium Edge aktualisiert werden. In Firmenumgebungen haben Administratoren also die vollständige Kontrolle darüber, ob und wann der neue Edge ausgerollt wird.

Wer die automatische Bereitstellung des neuen Microsoft Edge oder dessen Updates für die Windows 10 Home-und Windows 10 Pro-Editionen über Windows Update blockieren möchte, kann dies entweder über Gruppenrichtlinien oder durch Herunterladen und Bereitstellen des Blocker-Toolkits tun.

Vorhandene Voreinstellungen und Daten wie Kennwörter oder Favoriten sollen bei der Installation übrigens vom alten Legacy Edge auf den Chromium Edge übertragen werden. Sobald der neue Chromium Edge als Browser installiert ist, werden alle Referenzen auf den alten Edge entfernt. Verknüpfungen leitet Windows 10 automatisch auf den neuen Browser um.

