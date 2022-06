Cisco: Entwickler-Tools zum Fokus auf App-Logik, nicht auf nervige Infrastruktur

Im Rahmen der Hausmesse Cisco Live 2022 hat das Unternehmen zwei neue quelloffene, cloud-native Anwendungen präsentiert. Panoptica und Calisti stehen ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung und ergänzen Ciscos Portfolio im Bereich der cloud-nativen API-first-Werkzeuge.

Panoptica bezeichnet Cisco als Secure Application Cloud. Sie soll Entwicklern und Betreibern von cloud-nativen Apps beim Etablieren einer durchgängigen Sicherheitsarchitektur nach Zero Trust Model unterstützen, von der Entwicklung bis zum Betrieb. Zudem diene Panoptica als umfassende Schnittstelle für Container, Serverless, API, Service Mesh und Kubernetes Security und skaliert mit seiner agentenlosen Architektur über multiple Cluster. Das Tool integriert sich in CI/CD-Werkzeuge (Continuous Integration / Continuous Delivery) wie Jenkins und auch in Sprach-Frameworks über multiple Clouds hinweg.

Fokus auf App-Logik

Calisti ist ein Service Mesh Manager und basiert auf Istio. Cisco wirbt damit, dass es die Konnektivität, das Lifecycle Management und die Sicherheit für Microservices in komplexen Multi-Cloud Umgebungen vereinfache. Damit wolle man die Entwicklungs-Teams von Anwendungen entlasten, damit sie nicht auch die Infrastruktur im Blick behalten müssen und sich stattdessen nur auf die Logik ihrer Anwendungen konzentrieren können. Site Reliability Engineers (SRE) soll Calisti dabei unterstützen, Kontrolle und Skalierbarkeit, Risikominimierung und Monitoring der Microservices zu optimieren. Auch hier fährt

Wie bei vielen anderen Produkten in der jüngeren Vergangenheit fährt Cisco auch bei diesen neuen Werkzeugen einen quelloffenen Ansatz und bedient sich Projekten wie OpenTelemetry, OpenAPI, OpenInfra, Dex, Snort und Kafka.

(jvo)