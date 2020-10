Cisco in Patentstreit zu Zahlung von 1,9 Milliarden US-Dollar verurteilt

Der Netzwerk-Spezialist Cisco ist in einem Patentrechtsstreit zu einer Zahlung von insgesamt mehr als 1,9 Milliarden Dollar (1,6 Milliarden Euro) verurteilt worden. Der zuständige US-Richter Henry Morgan entschied am Montag (Ortszeit) in Norfolk, dass das Unternehmen die Rechte des klagenden Kontrahenten Centripetal Network an Techniken für Sicherheitsfunktionen auf "vorsätzliche und ungeheuerliche" Weise verletzt habe.

Patentverletzungen

Weil Cisco mutwillig gehandelt habe, müsse der Konzern das Zweieinhalbfache seiner Schulden bei Centripetal von 755,8 Millionen Dollar plus Zinsen zahlen, sagte Morgan. Zudem verfügte der Richter hohe Lizenzgebühren für die nächsten sechs Jahre. Cisco kündigte an, Berufung gegen das Urteil einzulegen. Centripetal hatte dem Rivalen Patentverletzungen bei einem Netzwek-Schutzsystem vorgeworfen.

(kbe)