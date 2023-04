Cisco stellt seine erste 800G-Linecard für Router vor

Zur Hannover Messe veröffentlicht Cisco eine 36-Port-800G-Linecard mit QSFP-DD800-Slots für die Router der 8800er-Serie. Die Modellreihe ist auf die Anforderungen von Service-Providern und Hyperscalern spezialisiert. Vergleichbare Datenraten waren im Hause Cisco bisher nur einigen Rechenzentrums-Switchen der Nexus-9000-Serie vorbehalten.

Basierend auf der vereinheitlichten Produktarchitektur Silicon One und dem darin beinhalteten P100 ASIC, bietet die Linecard 88-LC1-36EH eine Bandbreite von bis zu 28,8 TBit/s. Legt man das größte Modell 8818 der modularen 8800er-Router-Familie zugrunde, steht ein 33HE-Chassis mit 18 Slots zur Verfügung, das eine maximale Kapazität von 518 TBit/s im Vollduplex Betrieb erreicht. Die Softwaregrundlage bildet das in Provider-Umgebungen bekannte Betriebssystem IOS-XR.

Lesen Sie auch Cisco bringt den ersten 800G-Switch auf einer Höheneinheit iX Magazin

Als Einsatzgebiet gibt der Hersteller 5G-Provider-Netze, IoT- und KI-Anwendungen an. Im Vergleich zum bisherigen 400G-Spitzenmodell 88-LC0-36FH-M verzichtet Cisco allerdings auf eine MACsec-Verschlüsselung. Jeder der 36 zur Verfügung stehenden 800G-Ports kann als 2 × 400G oder 8 × 100G genutzt werden. Dementsprechend sind maximal bis zu 72 × 400G oder 288 × 100G möglich.

Sinkende Treibhausgasemissionen

Gegenüber 400G-Systemen sollen die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 400G-Systemen um bis zu 215.838 CO₂-Äquivalente (CO2e) pro Jahr sinken. Der Hersteller beruft sich bei der Berechnung auf interne Labortests, einen Energierechner, Schätzungen des globalen Emissionsfaktors und Rechner der Environmental Protection Agency für Treibhausgasäquivalente.

Cisco scheint seinen Mitbewerbern damit einen Schritt voraus zu sein: Juniper gibt zum Beispiel bei der PTX10000 Serie aktuell nur 36 × 400G-Ports auf einer Linecard in den Datenblättern an. Nokia gibt bei der 7750-SR-s Serie ebenfalls nur 400G-Ports in den Datenblättern an, veröffentlichte aber bereits 2022 Pressemitteilungen zu Studien und Kundentests mit 800G auf Basis der FP5-Routing-Plattform.

(sve)