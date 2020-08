Citizen Science: Amateurforscher finden 96 Braune Zwerge im Hinterhof der Sonne

Im Rahmen des Projekts "Backyard Worlds: Planet 9" haben Amateurforscher 95 Braune Zwerge in der kosmischen Nachbarschaft unserer Sonne gefunden – aber noch keinen neunten Planeten. Das stellen die beteiligten Forscher und ihre Helfer im Fachmagazin The Astrophysical Journal nun vor – quasi als Zwischenstand, denn insgesamt sind nun fast die Hälfte der bereitgestellten Daten analysiert. Ihre Sammlung umfasst einige der kältesten dieser Braunen Zwerge, die eine Sonderstellung zwischen Sternen und Planeten einnehmen. Insgesamt haben die mehr als 60.000 Helfer sogar 1700 Kandidaten gefunden, die noch geprüft werden müssen.

Zehntausende freiwillige Helfer

Das Projekt war Anfang 2017 mit einer eigens dafür eingerichteten Internetseite online gegangen. Interessierte können dort daumenkinoartige Filmsequenzen angucken, die das NASA-Weltraumteleskop Wise aufgenommen hat und darauf nach sich bewegenden Objekten suchen. Menschliche Beobachter können hier ihre Stärken ausspielen, denn Algorithmen sind wegen der vielen Bildartefakte überfordert. Wer etwas findet, kann es für die Prüfung durch Astronomen markieren. Laut der Statistik bei "Backyard Worlds: Planet 9" haben sich schon mehr als 60.200 Interessierte beteiligt und über 1,2 Millionen Klassifikationen vorgenommen. Fast 127.000 mögliche Funde wurden überprüft.

Einer der entdeckten Braunen Zwerge und eine Bestägigungsaufnahme (Bild: A. Meisner/NOIRLab/NSF/AURA)

Die nun vorgestellten 95 gefunden Objekte wurden unter anderem von bodengestützten Teleskopen bestätigt, erklärt Projektleiter Aaron Meisner von der National Science Foundation. Hunderte weitere warten gegenwärtig noch darauf. Der uns nächste der nun gefundenen Braunen Zwerge ist der Forschungsarbeit zufolge 23 Lichtjahre entfernt, die meisten befinden sich in Distanzen von 30 bis 100 Lichtjahren. Es handle sich also um Objekte in der kosmischen Nachbarschaft unseres Sonnensystems.

Braune Zwerge sind Himmelskörper, die nicht massereich genug sind, um wie in Sternen eine Kernfusion zu zünden, aber gleichzeitig deutlich massereicher als (Exo-)Planeten. Einige sind nicht einmal so heiß wie kochendes Wasser und könnten sogar über Wasserwolken verfügen. Vor allem mit den Funden mehrerer dieser besonders kalten Exemplare trägt das Projekt deutlich dazu bei, bisherige Lücken zu schließen.

Wertvoller Beitrag aus der Öffentlichkeit

Immer wieder heben die beteiligten Forscher nun den wertvollen Beitrag der Amateurforscher hervor, die die Funde erst möglich gemacht haben. Insgesamt 20 von ihnen sind als Mitautoren des wissenschaftlichen Artikels auch aufgelistet, laut Meisner stammen sie aus 10 Staaten auf fünf Kontinenten: "Die Entdeckungen des Backyard-Worlds-Projekts zeigen, dass die Öffentlichkeit eine wichtige Rolle in der Umgestaltung unseres wissenschaftlichen Verständnisses der Nachbarschaft unserer Sonne spielen können", sagt Meisner. Amateurforscher Jim Walla ergänzt, "es ist fantastisch, dass unsere Entdeckungen nun zu den Nachbarn der Sonne gezählt werden und Objekte künftiger Forschung sind".

(mho)