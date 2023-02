Citizen Science Box: Flusspegel messen und per LoRaWAN übertragen

Der Klimawandel hat leider zur Folge, dass Starkregenereignisse häufiger und vor allem intensiver auftreten. Das führt zu Überschwemmungen und Sturzfluten. Staatlicherseits werden in Deutschland überwiegend größere Flüsse überwacht. Mittlerweile können aber auch auch kleinere Gewässer große Flutschäden anrichten. Um das Problem der fehlenden Infrastruktur selbst zu lösen, haben unsere Autoren Guido Burger und Klaus-Uwe Gollmer die Citizen Science Box entwickelt. Sie zeichnet Flusspegelveränderungen auf und hilft Menschen dabei, ihre Gewässer besser verstehen und schützen zu lernen.

Der DIY-Pegelsensor ist wetterfest, verfügt über eine autarke Energieversorgung und kann mithilfe eines selbst entwickelten LoRaWAN-Moduls Messdaten an das The Things Network übertragen. Diese lassen sich anschließend über offene Plattformen wie Grafana oder InfluxDB grafisch darstellen und auswerten. Wie man die Citizen Science Box nachbauen kann und wie man sie verwendet, erklären die beiden Autoren in der Make 1/23.

Außerdem im Heft: Transistor-Tricks

Transistoren können weit mehr als nur verstärken und schalten, etwa Probleme lösen, die ansonsten umständlichere Schaltungen erfordern würden. Was das konkret bedeutet und wie man auch ohne Operationsverstärker oder Logikgatter zum Ziel gelangt, zeigt der Artikel unseres Redakteurs Carsten Meyer in der Make 1/23. Sie erfahren unter anderem, wie eine Blinkschaltung mit einem einzelnen Transistor funktioniert, was ein Long Tailed Pair ist und wie man sich mithilfe von Transistoren einen Stromspiegel baut. Die meisten Schaltungen lassen sich sogar im Simulator testen.

Die aktuelle Make: Am Kiosk und online erhältlich

Die Ausgabe 1/23 ist online und am Kiosk erhältlich. Mit einem unserer Abos lag das Heft sogar bereits im Briefkasten. Außerdem können Sie die Make bequem als Printversion oder PDF im Heise Shop bestellen. Wenn Sie die Make lieber digital lesen, können Sie das in unseren Apps für iOS und Android. Online finden Sie auch das Inhaltsverzeichnis der Make 1/23.

(akf)