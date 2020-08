Clear Channel startet in Europa: Radarsystem für Außenwerbung

Das Unternehmen Clear Channel will Außenwerbung wirkungsvoller machen. Dafür bieten sie Werbetreibenden ein Radarsystem an, das auf anonymisierten Daten von Smartphonenutzern basiert. In den USA ist Clear Channel damit bereits aktiv. Nun soll das Geschäft auch in Europa ausgebaut werden.

Zu den genutzten Daten gehört, ob jemand in ein Ladengeschäft gegangen und an einer bestimmten Werbung vorbeigekommen ist, zitiert die Financial Times Clear Channels CEO William Eccleshare. Und: "Ja, wir können in deine Sehgewohnheiten an dem Abend einblicken, an dem du an einer Werbung für eine Netflix-Show vorbeigekommen bist."

Das Konglomerat an Informationen wird dann genutzt, um zu entscheiden, womit die hauseigenen digitalen Plakatwände – aber auch klassische Printwerbung – bestückt werden. Zu Clear Channels Portfolio gehört natürlich auch die Erfolgsauswertung. "Über Jahrzehnte ist zu wenig in gute Daten für Außenwerbung investiert worden. Wir haben nun dank mobiler Daten die Möglichkeit dazu", sagt Eccleshare. Clear Channel selbst wirbt damit, Plakatwänden ein Gehirn gegeben zu haben.

Werbegigant Clear Channel

In den USA sind die denkenden Wände seit vier Jahren aufgestellt, zu der Clear Channel Outdoor Holding mit Sitz in New York gehören auch mehrere Tochtergesellschaften weltweit. Auf der Kundenliste stehen Unternehmen wie Coca Cola, Ikea, L'Oreal und weitere bekannte Marken. Laut Eccleshare habe man in Europa mit dem Einsatz des Radarsystems gewartet, um sicherzustellen, dass alle Dienste der Datenschutzgrundverordnung entsprechen. Das Radar startet im September in Großbritannien und Spanien, Schweden soll als nächstes folgen.

Der Markt um die Außenwerbung ist besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen gewesen. Nun da die Innenstädte wieder belebter sind, erwartet Clear Channel auch einen Auftrieb für Plakatwerbung.

(emw)