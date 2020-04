Cloud: Cisco und Google rücken zusammen

Cisco SD-WAN Cloud Hub mit Google Cloud bringt eine Reihe neuer Features, unter anderem ein On-Demand-Netzwerk mit verbesserten Sicherheitsmechanismen, wobei der Datenverkehr ausschließlich über das Google-Netzwerk fließt. SD steht hier fürs Software Defined Networking, wobei die Kombination der SD-WAN-Funktionen von Cisco und dem Software-definierten Backbone von Google die Telemetrie liefert für Fehlerbehebung und Diagnosezwecke.

Dafür will Google jetzt seine Zusammenarbeit mit Cisco ausbauen, wie der Konzern jetzt in seinem Cloud-Blog verkündet. Cisco SD-WAN Cloud Hub mit Google Cloud heißt die neue Technik, mit deren Hilfe die Partner Unternehmen in Sachen Netzwerkmanagement unterstützen wollen. Weil Hybrid- und Multicloud-Techniken ihren Siegeszug angetreten haben, wachsen Netzwerke zu immer mehr komplexen Gebilden. Für IT-Teams lautet der Auftrag entsprechend mehr denn je: sichern, verwalten, skalieren. In Sachen Sicherheit stellen die Partner da vor allem Arbeitslast und Benutzeridentitäten in den Fokus.

Vorschau-Stadium

Die engere Integration zwischen Cisco und Google Cloud ermöglicht dann ein End-to-End-Netzwerk, das eine sichere und bedarfsgerechte Konnektivität gewährleistet, beispielsweise von der Filiale eines Kunden über das Backbone von Google Cloud bis an den Rand der Cloud sowie zu Anwendungen, die in Google Cloud, einem privaten Rechenzentrum, einer anderen Cloud oder einer SaaS-Anwendung laufen.

Bis Ende 2020 wollen Cisco und Google Cloud ausgewählten Kunden eine Vorschau ihrer Kooperation an die Hand geben. In einem zweiten Schritt planen sie für die erste Hälfte des nächsten Jahres Cisco SD-WAN Cloud Hub mit Google Cloud für die Allgemeinheit einzuführen. Dann soll der Service allen Nutzern rund um die Welt zur Verfügung stellen. (csc)