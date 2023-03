Amazon Luna: Cloud-Gaming-Dienst ab sofort in Deutschland verfügbar

Über Amazons Cloud-Dienst "Luna" lassen sich Spiele ab sofort auch in Deutschland auf eine Reihe von Geräten streamen – darunter Fire TVs, iPhones und iPads, Windows-PCs und Macs, sowie Android-Smartphones und -Tablets. Das hat Amazon am heutigen Mittwoch bekanntgegeben. In den USA ist der Dienst bereits vor über einem Jahr gestartet.

Prime-Mitglieder erhalten ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf eine monatlich wechselnde Auswahl an Spielen. Zum Start steht beispielsweise "Mega Man 11" zum kostenfreien Abruf bereit, im April gibt es unter anderem "Jackbox Party Pack 3". Prime-Mitglieder können außerdem ihr Ubisoft-Connect-Konto mit Luna verknüpfen und ausgewählte Ubisoft-PC-Spiele, die sie bereits besitzen, direkt auf ihrem Fire TV oder einem anderen unterstützten Gerät spielen.

Darüber hinaus lassen sich Abonnements für drei verschiedene Spielebibliotheken abschließen. So erhält man unter anderem für 10 Euro im Monat Zugriff auf eine von Amazon unter dem Namen "Luna+" selbst zusammengestellte Liste an Titeln - darunter "Beach Buggy Racing 2: Hot Wheels Edition", "Spongebob: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated" und "Resident Evil 2".

Für 18 Euro pro Monat stehen über "Ubisoft+ Multi Access" AAA-Titel aus Serien wie "Assassin's Creed", "Watch Dogs", "Tom Clancy" oder "Far Cry" bereit. Ein nur auf Luna erhältliches "Jackbox Games"-Abonnement umfasst für 5 Euro pro Monat schließlich Titel wie "Quiplash", "Trivia Murder Party" und "Drawful".

Spezieller Cloud-Adapter

Eine kostenlose App ermöglicht es Kunden, ihr iPhone oder Android-Smartphone als Controller für das Spielen auf Luna zu verwenden. Daneben gibt es aber auch einen speziellen Luna-Controller, der sich über WLAN direkt mit der Cloud verbinden. Dies soll laut Amazon die Latenz minimieren. Alternativ ist auch eine Verbindung über Bluetooth möglich. Der Controller kostet 70 Euro. (nij)