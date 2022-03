Cloud-Gaming: Google öffnet Stadia

Google hat im Rahmen des Google for Games Developer Summits eine Neuausrichtung für seinen Cloud-Gaming-Dienst Stadia angekündigt. Der Service soll sich öffnen und vermehrt als Plattform für Spiele-Demos eingesetzt werden. Außerdem soll die Streaming-Technik als White-Label-Produkt an andere Unternehmen vermarktet werden.

Nutzerinnen und Nutzer sollen künftig bei Google Stadia Demo-Versionen von Spielen im Stream schnell ausprobieren können – ohne, sich dabei mit einem Google-Account anmelden oder gar ein Abo abschließen zu müssen. Derweil hat Google Tools angekündigt, die Entwicklerstudios die Portierungsarbeit erleichtern sollen. So soll es für Unternehmen einfacher werden, ihre Spiele ohne größeren Aufwand bei Stadia anzubieten oder Demo-Fassungen zur Verfügung zu stellen. Diese Änderungen sollen im Lauf des Jahres eingeführt werden.

Schließlich soll sich Stadia weiter in Richtung White Label, als Technik-Basis für die Angebote von Drittunternehmen, entwickeln. Google nennt dieses Paket "Immersive Stream for Games", das neben der Stadia-Technik auch Analyse-Tools bereitstellt. Damit können Firmen ohne eigene Cloud-Gaming-Technik Spiele-Streams direkt für User auf die Beine stellen.

Erst Fehlstart, dann Strategiewechsel

Dass Google Stadia diese Entwicklung nehmen könnte, hat sich seit dem Aus der internen "Stadia Games and Entertainment"-Sparte abgezeichnet. Als Abo-Dienst war Google Stadia schlecht gestartet und hatte sich unzureichend entwickelt. Es mangelte vor allem am Spieleangebot: Stadias Technik gilt als vergleichsweise stark, doch die Auswahl an spielbaren Titeln ist gering. Entsprechend naheliegend ist der Schritt, statt dem Abo in Zukunft die Technik zu vermarkten.

Im vergangenen Oktober stellte Google dann erstmals seine Stadia-Infrastruktur einem anderen Unternehmen zur Verfügung. Der Kommunikationskonzern AT&T hat die Cloud-Gaming-Technik für ein eigenes Angebot lizenziert, um Kundinnen und Kunden aus den USA eine Demo von "Batman: Arkham Knight" an ihren Rechner streamen zu lassen. Bald könnten weitere Streaming-Angebote auf Stadia-Basis im Netz auftauchen, interessierte Unternehmen können sich an Google wenden.

