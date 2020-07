Cloud Gaming: "Hitman", "Sekiro" und Exklusivtitel kommen zu Google Stadia

Googles Cloud-Gaming-Plattform Stadia wird unter anderem um die aktuellen Spiele der "Hitman"-Reihe und "Sekiro: Shadows Die Twice" ergänzt. Das hat Google bei einem Livestream angekündigt. Auch das für 2021 angekündigte "Hitman 3" soll auf Google Stadia erscheinen. "Sekiro" soll im Herbst 2020 auf Stadia verfügbar sein. Das Spiel wurde im März 2019 veröffentlicht.

Außerdem hat Google mehrere Entwicklerstudios angeheuert, um Exklusivspiele für Google Stadia zu produzieren. Dazu gehört Splash Damage, der Entwickler von "Gears Tactics". Das Studio arbeitet derzeit an einem bunten Multiplayer-Spiel namens "Outcasters".

Auch der "Rock Band"-Entwickler Harmonix und Supermassive Games, das Studio hinter "Until Dawn" und "Man of Medan", arbeiten an Exklusivspielen für Google Stadia. Diese Titel wurden allerdings noch nicht angekündigt.

Stadia lebt noch

Google demonstriert damit den Willen, weiter in Stadia zu investieren. Nach dem holprigen Start von Stadia hatten viele mit Verweis auf Googles umfangreichen Anwendungsfriedhof ein frühes Ende der Cloud-Plattform vorhergesagt. Bis heute ist es Stadia nicht gelungen, richtig durchzustarten.

Noch immer ist die Spielebibliothek von Stadia dünn – gerade im Vergleich zu Nvidias Cloud-Plattform GeForce Now, die zahlreiche Spiele aus gängigen PC-Plattformen wie Steam abspielen kann. Viele versprochene Stadia-Features, die zum Launch fehlten, wurden mittlerweile aber nachgereicht.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Google Stadia im Vergleich mit Nvidias GeForce Now

Seit Anfang April ist eine kostenlose Version von Stadia verfügbar. In dieser Fassung entfällt die monatliche Abo-Gebühr, dafür müssen Gratis-Nutzer aber einige Einschränkungen beim Spiele-Streaming hinnehmen. Spiele müssen außerdem im Stadia-Store erworben werden. Die Pro-Variante von Stadia, bei der zumindest einige Spiele ohne Aufpreis spielbar sind, kostet 10 Euro im Monat.

(dahe)