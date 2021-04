Cloud-Gaming: Streaming-Auflösung von Playstation Now steigt auf 1080p

Die Streaming-Auflösung von Playstation Now steigt: Nutzerinnen und Nutzer des Cloud-Gaming-Dienstes können unterstütze Spiele in Zukunft mit bis zu 1080p-Auflösung streamen. Das teilte Sony in einem Tweet mit. Bisher war die maximale Auflösung auf 720p begrenzt.

Die Verbesserung soll in den kommenden Wochen auch nach Europa kommen, schreibt Sony. Unklar ist noch, welche Spiele FullHD-Streaming unterstützen werden. Mit dem Support für FullHD-Streaming zieht Sony am Konkurrenz-Dienst von Microsoft vorbei: Das über den Game Pass Ultimate verfügbare xCloud kann aktuell noch nicht in 1080p streamen.

Diese Funktion wird von Microsoft aber bereits vorbereitet. Das Unternehmen arbeitet außerdem daran, seinen Cloud-Dienst im Browser anzubieten, was zahlreiche neue Systeme erreichen würde – bisher funktioniert xCloud nur auf Android, mit der Browser-Version wären auch Rechner und Apple-Betriebssysteme abgedeckt.

PS Now auf Playstation und PC

Playstation Now funktioniert dagegen lediglich per App auf PCs und auf aktuellen Sony-Konsolen. Sonys Cloud-Gaming-Dienst war ursprünglich in erster Linie dazu gedacht, ältere Playstation-Titel per Streaming auf aktuellen Konsolen spielbar zu machen. Mittlerweile hat Sony dem Dienst auch einige aktuelle Spiele von unabhängigen Entwicklern hinzugefügt. Mit Playstation Now kann man Spiele außerdem herunterladen und lokal speichern.

Der fehlende Support für FullHD-Streaming war einer der häufigsten Kritikpunkte an Sonys Streaming-Dienst, der in den USA 2014 startete und damit deutlich älter ist als Stadia, GeForce Now und andere Services. Im Hinblick auf die Übertragungsqualität und Funktionen haben viele neuere Dienste dem Sony-Abo allerdings mittlerweile den Rang abgelaufen. PS Now kostet 60 Euro pro Jahr oder 10 Euro pro Monat.

(dahe)