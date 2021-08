Cloud Native Computing Foundation startet Umfrage zu ihren Projekten

Die Cloud Native Computing Foundation (CNCF) hat den zweiten Teil ihrer diesjährigen Umfrage zur Nutzung von Cloud, Containern und Cloud-nativen Methoden gestartet. Der Survey findet dieses Jahr bereits zum neunten Mal statt und ist erstmals in zwei Teile unterteilt.

Die Fragen des zweiten Parts zielen vor allem auf den Einsatz von Cloud-nativen Techniken im Allgemeinen und den Projekten der CNCF im Speziellen, nachdem sich der erste Teil im Frühjahr den Themen Cloud, Container und Kubernetes gewidmet hatte. Die Foundation fragt zudem die Meinung zu ihrer Arbeit ab.

Trends im Rückspiegel

Die Ergebnisse wird die Organisation zusammen mit der Auswertung der ersten Umfrage in ihrem Cloud Native Survey Report veröffentlichen. Die CNCF stellt alle Umfrageergebnisse in einem eigenen GitHub-Repository bereit, in dem sich die vergangenen Ergebnisse seit März 2016 befinden.

Der Blick zurück zeigt unter anderem ein deutliches Wachstum bei dem Einsatz von Containern in produktiven Umgebungen von 69 Prozent in 2016 auf 92 Prozent im Jahr 2020. Die Foundation hatte voriges Jahr die Ergebnisse im Rahmen der KubeCon + CloudNativeCon vorgestellt. Damals nahmen 1324 Personen an der Umfrage teil. Weniger als ein Drittel von ihnen nutzt Serverless-Techniken produktiv, und Service-Meshes spielten lediglich bei gut einem Viertel der Befragten eine Rolle. 83 Prozent setzten bereits 2020 auf Kubernetes im produktiven Einsatz.

Die laufende Umfrage findet über Survey Monkey statt; die CNCF verlost unter denjenigen, die sich bis zum 30. September beteiligen, zehn Online-Tickets zu der hybrid ausgelegten KubeCon + CloudNativeCon North America 2021. Weitere Details lassen sich dem Blog der Cloud Native Computing Foundation entnehmen.

(rme)