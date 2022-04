Cloud Native Festival: Programm des CloudLand 2022 ist online

Als ein Festival, das aktiv von der Community für die Community gestaltet ist und bei dem sich alles um die Cloud-nativen Themen "Container- & Cloud-Technologien", "Microservices & Domain-driven Design", "DevOps & Methodik" und "CI/CD & Automatisierung" dreht, tritt CloudLand 2022 an, die starren Grenzen klassischer Konferenzen zu sprengen. Die nun komplette Agenda umfasst dazu weit über 100 Programmpunkte, von technischen Vorträgen über Minikonferenzen und Workshops bis hin zu Customer Stories, Geek-Nights und Mitmach-Sessions – und all das im inspirierenden Ambiente des Phantasialand bei Brühl.

4 Tage – 4 Themen

Unter dem Motto "4 Tage – 4 Themen" spannt sich das Programm des Cloud Native Festival vom 29. Juni bis 2. Juli 2022. Zum Auftakt am Mittwoch erwartet Teilnehmende eine umfassende Agenda zu Container- & Cloud-Technologien. Das Tagesprogramm wird unter anderem aktiv von der Java User Group (JUG) Oberland und der AWS User Group Nürnberg mitgestaltet. Während die AWS-Anwender das Konfigurieren von Infrastructure-as-Code mit Terraform am praktischen Beispiel zeigen, startet die JUG Oberland einen viertägigen Workshop, der den Weg vom klassischen Rechenzentrum in die Cloud nachvollzieht: Provisionieren des leeren Racks, Aufsetzen des Kubernetes-Cluster, Implementieren von Microservices und Automatisches Deployment (CI/CD). Bei der abendlichen Geek-Talk-Night der JUG Oberland treffen dann Technik und Vergnügen aufeinander – mit "Beer Wars" und dem "Cloud Connected Breath Analyzer".

Cloud Customer Stories – direkt aus der Anwendungspraxis

Am zweiten Tag stehen Microservices & Domain-driven Design und eine von der JUG Nürnberg organisierte Minikonferenz im Fokus. Vertreterinnen und Vertreter von Anwendungsunternehmen wie der Bundesagentur für Arbeit (BA) berichten aus der Praxis über Cloud-Projekte und Proof-of-Concepts (PoC) – darunter etwa die E-AKTE oder auch die individuellen Herausforderungen beim Testen von Cloud-Systemen. "CloudLand ist die Top-Veranstaltung auf Expertenlevel für Themen rund um Cloud-Technologien, Microservices, DevOps und Automatisierung, bei der sich IT-Fachleute aus Wirtschaft und Politik vier Tage lang intensiv austauschen können. Für uns als einem der größten IT-Dienstleister in Deutschland ist das eine Mussveranstaltung", unterstreicht Stefan Latuski, CEO des IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit.

Geek Talks, Zen, Cloud-Yoga und eine CloudLand Summer-Night

Mit Zen und Cloud-Yoga geht es entspannend in den Donnerstagabend, bevor Freitag und Samstag ganz im Zeichen von CI/CD & Automatisierung respektive DevOps & Methodik stehen. Neben Community-Beiträgen des "Azure Bonn Meetup", unter anderem mit Ausführungen zu Cloud-Sicherheit und Compliance, bringt sich ab dem dritten Festivaltag auch die Gruppe "Modern Software Development Würzburg" aktiv in das Programm ein. Teilnehmende erfahren etwa, wie sich Testumgebungen einfach aus Pull Requests aufbauen lassen oder wie sich binnen zehn Tagen "Microservices mit Kubernetes from Scratch" implementieren lassen. Darüber hinaus erhalten Interessierte in weiteren Cloud Customer Stories detaillierte Einblicke in die praktische Projektumsetzung in Anwendungsunternehmen wie MediaMarktSaturn oder Datev. "Cloud-native Softwareentwicklung ist seit mehreren Jahren für MediaMarktSaturn Technology ein großer Enabler für autarke Software-Engineering-Teams. Wir freuen uns daher ganz besonders auf einen Austausch von Erfahrungen und Ideen mit der Tech-Community", kommentiert Florian Heubeck, Principal Engineer bei MediaMarktSaturn Technology.

Am Freitagabend erwartet Teilnehmende eine CloudLand Summer-Night – mit Überraschungsprogramm. Die Initiatoren hinter dem Event, die Deutschsprachige Cloud Native Community (DCNC) – eine Vereinigung eigenständiger Communitys, User Groups und Meetups aus Deutschland, Österreich und der Schweiz –, die DOAG (Deutsche Oracle-Anwendergruppe) sowie die als Event-Partner in die programmatische Gestaltung eingebundenen Heise Medien begleiten die Festivalentwicklung und dessen Durchführung vor Ort aktiv.

Tickets und Hotelzimmer zum Early-Bird-Tarif sichern

Der Ticketverkauf für das Cloud Native Festival ist bereits geöffnet. Zum Early-Bird-Tarif sind Tageskarten für 300 Euro verfügbar, das Konferenzticket kostet 1050 Euro (alle Preise zzgl. MwSt.). Darüber hinaus steht ein begrenztes Kontingent auch familientauglicher Zimmer im Phantasialand-Hotel Ling Bao zur Verfügung. Wer über die weitere Entwicklung des Festivals auf dem Laufenden bleiben möchte, sollte regelmäßig auf der Event-Website vorbeischauen oder dem CloudLand-Team auf Twitter folgen.

