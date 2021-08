Cloud-Office Collabora Online: Bilder in DOCX- und ODT-Dateien fest platzieren

Hinter der neuen und unscheinbaren Version 6.4.10 verstecken sich einige wichtige Neuerungen für Collabora Online. Hierbei handelt es sich um ein Office-Paket für Cloud-Umgebungen wie Nextcloud, das die Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationssoftware von LibreOffice als Web-Anwendungen bereitstellt.

Unter anderem lassen sich Bilder und Objekte nun fest in Textdokumenten besser fest einfügen. Hierfür lassen sich ihre Anker anzeigen und mit der Maus an die richtige Stelle verschieben, alternativ kann man sie selbst als Anker festlegen. Dies funktioniert mit .odt- und .docx-Dateien. Ferner können Nutzer ab sofort in .pptx-Präsentationen die Kopf- und Fußzeilen ihrer PowerPoint-Folien bearbeiten. Seiten eines PDF-Dokuments rendert die Software nicht mehr einzeln, sondern stellt direkt das komplette Dokument dar. Auf Wunsch können Anwender ohne Unterbrechung durch ein PDF scrollen und müssen nicht mehr von Seite zu Seite klicken.

Außerdem wurden viele kleine Details der Oberfläche geändert, Informationen hierzu finden sich in der Ankündigung der Version 6.4.10. Auch unter der Haube gibt es viele Änderungen: Zuvor konnte das automatische Speichern die Arbeit an Dokumenten blockieren. Da dies nun asynchron passiert, sollte es Nutzer nicht mehr unterbrechen. Ferner nahm das Rendern der Rechtschreibkorrekturen einige Zeit in Anspruch, diesen Fehler haben die Entwickler behoben. Collabora offeriert ebenfalls ein lokales Office-Paket für Unternehmen auf LibreOffice-Basis, das seit Ende Juni in der neuen Major Release 21.06 vorliegt.

(fo)