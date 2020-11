Cloud: Rackspace Technology übernimmt Bright Skies

Gleich zwei Ziele verfolgt der Multicloud-Service-Anbieter Rackspace Technologymit der Übernahme des Spezialisten für Cloud-Transformation und Digitalisierung Bright Skies: Zum einen die stärkere Präsenz auf dem deutschen und dem EMEA-Markt, zum anderen die Ausweitung und Ergänzung des eigenen Portfolios. Bright Skies ist auf die Modernisierung von Rechenzentren, Cloud Managed Services, Modern Work sowie auf Daten und künstliche Intelligenz spezialisiert und wird laut Jürgen Stauber, DACH General Manager bei Rackspace Technology, "ergänzende Cloud-native Professional Services einbringen".

Bright Skies bringt 500 Kunden aller Größen und Branchen mit, insbesondere aus den Bereichen Finanzdienstleistungen/Versicherungen und Medien & Professional Services. Das 2014 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg und Büros in Köln, Dresden und Mannheim beschäftigt derzeit 55 Mitarbeiter. Damit verdoppelt sich die Anzahl der Mitarbeiter von Rackspace Technology im Bereich Multicloud Professional Services in Deutschland. Einzelheiten zu den Bedingungen der Übernahme gaben die Unternehmen nicht bekannt.

(ur)