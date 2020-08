MagentaGaming: Cloud-Spieledienst der Telekom startet nach längerer Beta-Phase

Der Cloud-Gaming-Dienst der Deutschen Telekom startet für alle: MagentaGaming umfasst rund 100 Spiele, die Abonnenten über die Telekom-Server auf ihren PC oder das Handy streamen können. MagentaGaming funktioniert auf Android-Geräten, Windows-PCs und macOS-Rechnern.

Die Telekom verlangt für ihren Cloud-Gaming-Dienst 6,95 Euro im Monat. Derzeit gibt es ein Angebot, bei dem Nutzer den Service drei Monate lang kostenlos testen können. Abonnenten können alle Spiele ohne Aufpreis spielen. Damit hebt sich MagentaGamign von Googles Konkurrenzangebot Stadia ab, wo viele Titel zusätzlich zum Abonnement noch zum Vollpreis gekauft werden müssen.

Vor allem Indie-Spiele

Zu den größten Vorzügen des Cloud-Gamings gehört die Möglichkeit, aufwendige Videospiele auch auf technisch schwächeren Systemen mit hohen Details spielen zu können. In dieser Hinsicht ist das Spieleangebot von MagentaGaming durchwachsen: Es setzt sich vorrangig aus Indie-Spielen zusammen, von denen viele ohnehin keine hohen Anforderungen an den Rechner stellen. Zu den wenigen grafisch anspruchsvollen Titeln im Telekom-Angebot zählen "Metro Last Light" und "The Surge 2".

Auffällig viele Spiele im Angebot von MagentaGaming stammen von deutschen Studios. Von der Hamburger Firma Daedalic sind zum Beispiel zahlreiche Adventure-Perlen dabei: Die "Deponia"-Reihe, "Edna bricht aus", "The Whispered World" – hervorragende Spiele, die man allerdings auch auf schwächeren Windows-Systemen problemlos zum Laufen bekommt. Aktuelle Blockbuster-Produktionen finden sich bei MagentaGaming nicht.

Funktioniert mit StreamOn

Interessant könnte das Angebot der Telekom für Kunden sein, die auf dem Android-Handy spielen wollen, wo viele der aufgebotenen Indie-Titel normalerweise nicht funktionieren. Für Kunden eines Telekom-Mobilfunktarifs gibt es außerdem die Möglichkeit, die Option "StreamOn Gaming" zu buchen – dann wird das verbrauchte Datenvolumen für das mobile Zocken über MagentaGaming nicht auf das verfügbare Gesamtvolumen angerechnet.

Angaben zur Technik der Release-Version von MagentaGaming macht die Telekom nicht. Während der Beta-Phase konnten Nutzer in Full-HD-Auflösung bei 60 FPS spielen. Angekündigt wurde MagentaGaming im Rahmen der Gamescom 2019. In dem seitdem vergangenen Jahr hat die Telekom ihren Cloud-Gaming-Dienst mit 20.000 Beta-Spielern getestet.

(dahe)