Cloud Storage Day startet am 5. April. Jetzt noch Freiticket sichern!

Kurzentschlossene haben jetzt noch die Gelegenheit, sich zum nächsten kostenlosen Thementag der iX-Online-Konferenz storage2day anzumelden. Der Cloud Storage Day startet am 5. April, also am kommenden Dienstag, um 9:00 Uhr.

Der Thementag hilft Storage-Verantwortlichen, IT-Leitern und Administratoren dabei, den Überblick über die vielfältige und komplexe Welt von Cloud-Backup, -Storage und Containersystemen zu behalten, liefert Technikern und Entscheidern die relevanten Informationen und lässt Storage-Experten aus der Praxis zu Wort kommen.

So zeigt Martin Verges von der croit, welche Chancen S3-Speicher im eigenen Rechenzentrum für die Skalierbarkeit und Redundanz von Big-Data-Anwendungen bietet und wie er sich mit dem Ceph S3 Rados Gateway implementieren lässt. Sascha Uhl von Cloudian widmet sich dem Identitätsmanagement und der Authentifizierung bei Cloud-Native-Anwendungen, Joshua Moody von SUSE zeigt, wie Longhorn hoch verfügbaren Blockspeicher für Containerumgebungen zur Verfügung stellt. Um rechtskonforme Datenspeicherung in der Cloud dreht sich der Vortrag von Compliance-Spezialisten Daniel Burgwinkel.

Kostenlos im Browser teilnehmen

Teilnehmer können die Vorträge online im Browser verfolgen, bereits während es Vortrags Fragen stellen und sich im Chat mit Referenten und anderen Teilnehmern austauschen. Im Anschluss an jeden Vortrag gibt es eine moderierte Diskussionsrunde zum qualifizierten Meinungsaustausch.

