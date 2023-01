Cloud-Wachstum aus Deutschland: Ionos expandiert in Frankreich

Zwei neue Rechenzentren in Paris fügt Ionos seiner Cloud-Plattform hinzu. Gleichzeitig plant der deutsche Anbieter, einen dediziert französischen Vertrieb und Support in La Défense aufzubauen.

Die Rechenzentren selbst betreibt laut Ankündigung Co-Locationanbieter Digital Realty. Das Erste der beiden namens PAR 2 ist seit Dezember 2022 verfügbar, PAR 1 soll noch im ersten Quartal 2023 folgen. Beide Standorte sind mit einer dedizierten Glasfaserleitung untereinander verbunden, damit französische Kunden lokale und ausfallsichere Systeme einrichten können. Ferner sind beide Rechenzentren direkt mit dem Internetknoten France-IX verbunden.

Als Kunden sieht Ionos in erster Linie kleine und mittlere Unternehmen aus Frankreich, bei denen der Anbieter vor allem mit einer günstigen und dennoch verlässlichen Cloud-Infrastruktur punkten will. Bislang war der deutsche Anbieter neben dem heimischen Markt in Großbritannien und den USA mit eigenen Rechenzentren sowie einem Support vor Ort vertreten. Hinter Ionos steht der Digitalkonzern United Internet, der seine Cloud-Tochter dieses Jahr an die Börse bringen will.

(fo)