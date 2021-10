Cloud-nativ: Open Service Mesh steuert auf Version 1.0 zu

In einer Microservice-Architektur arbeiten viele kleine Anwendungen beziehungsweise Dienste unabhängig voneinander. Ein Service-Mesh ist dafür zuständig, die unterschiedlichen Services miteinander zu verknüpfen. Es besteht aus einer Steuerungs- (Control Plane) und einer Datenschicht (Data Plane). Letztere setzt sich aus Proxies zusammen, die neben den Microservices laufen – in einem Kubernetes-Cluster üblicherweise in einem Sidecar.

Die Steuerungsebene ist für die Verwaltung der Dienste zuständig und greift auf die Services über die Proxies zu. Sie kann sie zum einen die Daten der Dienste auslesen und zum anderen die Interaktion steuern sowie die einzelnen Services konfigurieren.

Durch die Anbindung über Proxies im Sidecar müssen Entwicklerinnen und Entwickler ihre Anwendungen nicht für das Zusammenspiel mit dem Service-Mesh anpassen. Auch ist kein einheitliches Framework oder API-Gateway erforderlich, um die Dienste zu vernetzen.