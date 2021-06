Cloud-nativ: Weaveworks vereinfacht Continuous Delivery mit Weave GitOps

Weaveworks bietet ab sofort Weave GitOps an, ein kombiniertes Angebot zum Ausliefern von Software und Betreiben von Kubernetes-Infrastrukturen aus einer Hand. Der Anbieter von SaaS (Software as a Service) zum Verbinden, Überwachen und Bereitstellen von Microservices sowie Containern in der Cloud erweitert damit seine Palette um ein Produkt, das die Continuous Delivery von Anwendungen weiter beschleunigen soll.

Weave GitOps: automatisiert Cloud-native Anwendungen steuern

Zudem sollen Anwenderinnen und Anwender mit Weave GitOps automatisiert ihre Cloud-nativen Applikationen auch steuern und verwalten können. Die Herausgeber bieten zwei Varianten an: GitOps Core als kostenlose Entwicklerversion und GitOps Enterprise als kostenpflichtige Version für Unternehmen mit erweiterten Fähigkeiten für ein kontinuierliches Ausliefern und Betreiben von Anwendungen in Multi-Cloud-Umgebungen. Während Ersteres für Entwicklungs- und DevOps-Teams als quelloffene Software den Lebenszyklus von Anwendungen über das User Interface automatisieren soll, umfasst Weave GitOps Enterprise zusätzlich die Funktionalitäten zur Continuous Operation mit Steuerungselementen für Plattform-Teams und Admins.

Cluster durch eine gemeinsame Linse betrachten

Die kommerzielle Version enthält eine Kontrollebene, die der Hersteller als Multi-Cluster Control Plane bezeichnet. Damit sollen sich Kubernetes-Cluster überwachen lassen, und die Zuständigen für das Betreiben von Clustern erhalten hier laut Blogankündigung Zugriff auf sämtliche Betriebsmetriken. Das Betreiben verwalteter Cluster wie beispielsweise über AKS (Azure Kubernetes Service von Microsoft), EKS (Amazons Elastic Container Service) oder GKE (Google Kubernetes Engine), aber auch von selbst installierten On-Premises-Clustern mit OpenShift, Tanzu oder Rancher soll sich hier auf einer gemeinsamen Ebene abwickeln lassen.

Das Release geht aus den GitOps Days 2021 hervor, mehr Informationen lassen sich dem Blog auf der Website von Weaveworks entnehmen. Weaveworks bietet Interessierten am kommenden Mittwoch, den 13. Juli 2021 um 19 Uhr (MEZ) ein Webinar zu Weave GitOps an. Details hierzu finden sich im Blogeintrag von Weaveworks.

Über GitOps

Hinter dem neuen Angebot steht das sogenannte "GitOps-Konzept": Seit Ende 2020 kümmert sich eine GitOps-Arbeitsgruppe bei der CNCF (Cloud Native Computing Foundation) als Community-Projekt um die "Operations by Pull Requests". Das Konzept von GitOps kombiniert Continuous Delivery mit dem Definieren von Infrastruktur als Code (IaC), wobei der Software zur Versionsverwaltung Git eine Hauptrolle zukommt: Die gesamten Informationen zur Konfiguration liegen in einem Git-Repository. Den Begriff GitOps hatte Weaveworks im Jahr 2017 eingeführt.

Die 2014 gegründete Firma Weaveworks kann auf Google Ventures und Accel Partners als Unterstützer bauen, und hinter der noch relativ jungen CNCF-Arbeitsgruppe zu GitOps stehen neben Weaveworks das Unternehmen Codefresh sowie die Cloud-Anbieter Amazon Web Services und Microsoft Azure. GitOps gilt nicht nur bei den Mitgliedern der Working Group mittlerweile als "Goldstandard" für das Betreiben von Kubernetes-Modellen.

(sih)