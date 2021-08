Cloud-native Entwicklung in der Praxis: Das Webinar von Heise

Software Cloud-nativ zu entwickeln ist eine große Herausforderung für viele Unternehmen. Das Webinar am 23. September mit den Experten Thorsten Maier, Thomas Bröll, Oliver Kopp, Alexander Hofstetter, Serge Ndong und Guido Schmutz des IT-Unternehmens Trivadis ermöglicht einen praxisnahen Einstieg in das Konzept der Cloud-nativen Entwicklung.

Anhand vieler Beispiele lernen Teilnehmende, was Cloud-native eigentlich ist und wie ein erster Microservice mit Spring Boot aussehen kann. Die Experten erklären praxisnah, warum eine Microservice-Architektur für Cloud-native Softwareentwicklung sinnvoll ist und wie die Kommunikation zwischen Services funktionieren kann. Außerdem meistern Teilnehmer:innen das Thema der Resilienz am Beispiel eines Circuit Breakers.

Die Webinar-Serie von Heise: Cloud-Native Entwicklung mit Java

Im September und Oktober bietet Heise mit der Webinar-Serie "Cloud-native Entwicklung mit Java" einen praxisnahen Einstieg in die Entwicklung von Java-Applikationen in Kombination mit Amazon Web Services (AWS). In insgesamt 16 Stunden lernen Teilnehmer:innen Schritt für Schritt den Aufbau Cloud-nativer Applikationen. Jedes Webinar ist wie ein Online-Training aufgebaut und bietet reichlich Raum für Interaktion und praktische Übungen.

Die Webinare haben eine Laufzeit von jeweils vier Stunden und finden von 9 bis 13 Uhr statt. Die Teilnahme an einem Webinar-Termin kostet 139 Euro. Wer gleich alle vier Termine bucht, kann mit einem vergünstigten Kombi-Ticket für 359 Euro im Vergleich zum Einzelverkauf kräftig sparen.

Der nachträgliche Zugang zu den Videos und Übungsmaterialien ist für Einzel- und Kombi-Bucher inklusive. Weitere Informationen und Tickets finden Interessierte auf der Website der Webinar-Serie. Wer über Angebote der heise Academy auf dem Laufenden gehalten werden will, kann sich zum Newsletter anmelden.

