Cloud-native in der Praxis: Die Heise-Webinar-Serie zur Arbeit in der Cloud

Eine Migration in die Cloud beinhaltet viel mehr als nur technische Themen. Unternehmen, die das volle Potenzial einer Cloud-native-Infrastruktur ausschöpfen wollen, müssen ihre Unternehmenskultur unter Umständen stark umstellen und einzelne Mitarbeiter und Teams bei der Reise in die Cloud mitnehmen und begeistern. Dabei gibt es einiges zu beachten. Wie man eine solche Cloud-Transformation am besten meistert, erklären die Cloud-Experten von socreatory vom 23. November bis zum 14. Dezember in der heise-Academy-Webinar-Reihe "Cloud-native in der Praxis".

In vier Webinaren von jeweils vier Stunden Länge erfahren Teilnehmer, welche Chancen die Cloud jenseits des Hypes bietet und welche Herausforderungen bei der Umstellung lauern. Wie genau migriert man Applikationen und Infrastrukturen in die Cloud? Wie stellt man seine Unternehmenskultur entsprechend um und wie nimmt man die wichtigen Stakeholder mit? Diese und weitere Fragen beantwortet die Webinar-Reihe zu Cloud-native mit praxisnahen Beispielen und geballtem Expertenwissen in insgesamt vier Online-Trainings:

Die Webinare haben eine Laufzeit von jeweils vier Stunden und finden von 9 bis 13 Uhr statt. Die Teilnahme an einem Webinar-Termin kostet 169 Euro. Wer gleich alle vier Termine buchen möchte, kann mit einem Kombi-Ticket für 495 Euro im Vergleich zum Einzelkauf kräftig sparen.

Alle fünf Termine sind auch Teil des Abonnements der digitalen Lernplattform heise Academy. Wer also über die Webinar-Serie hinaus Interesse an IT-Themen hat, kann sich auch das Jahresabo zum Einführungspreis von 495 Euro sichern – inklusive Zugang zu aktuell über 80 Online-Kursen und über 90 weiteren Webinaren pro Jahr.

Teilnehmer können sich nicht nur auf viel Praxis freuen, sondern haben auch die Möglichkeit, das Gelernte mit allen Aufzeichnungen und Materialien im Nachgang zu wiederholen und zu vertiefen. Fragen werden direkt im Live-Chat beantwortet und Teilnehmer können sich ebenfalls untereinander zum Thema austauschen. Nach den Terminen erhält jeder Teilnehmer ein Zertifikat über die Teilnahme. Weitere Informationen und Tickets finden Interessierte auf der Website der Webinar-Serie. Wer über Angebote der heise Academy auf dem Laufenden gehalten werden will, kann sich für den Newsletter anmelden. (trm)