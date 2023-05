CloudLand 2023: Ein Festivalticket – zahlreiche interaktive Workshops

Das interaktive Miteinander, Networking und der gegenseitige Erfahrungsaustausch prägen das Programm beim CloudLand 2023 vom 20. bis 23. Juni im Phantasialand (Brühl). Für das Cloud Native Festival hat das Organisationsteam rund um die deutschsprachige Cloud Native Community der DOAG ein abwechslungsreiches und vielschichtiges Programm zusammengestellt.

Etliche Cloud-Native-Workshops mit nur einem Ticket

Das CloudLand-Line-up umfasst in diesem Jahr weit über 200 "Programm"-Punkte. Neben klassischen Konferenzvorträgen dürfen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer aber insbesondere auf Hands-on-Sessions, offene Diskussionen und rund 40 interaktive Workshops freuen, die zum Mitmachen einladen. Unter den Hunderten Highlights rund um die vier Themenbereichen Container- & Cloud-Technologien, Microservices & Domain-driven Design, DevOps & Methodik und CI/CD & Automatisierung finden sich viele interaktive Tutorials, die Know-how für die Praxis in Cloud-Native-Projekten vermitteln: "From Zero to Hero – Best Practices aus cloud-native GitOps-Projekten" und "Create your Pipeline – Ein GitOps Workshop mit Kubernetes und Flux" beispielsweise widmen sich wichtigen Tools und Prozessen im Kubernetes-Universum.

Bei der Rock, Paper, Scissors Cloud Competition treten die Programmiersprachen Go und Java im "Cloud-Test" gegeneinander an – und es darf mitdiskutiert werden. Wer sich nicht allein mit Technologien beschäftigen möchte, sondern eher an Architekturmustern für Microservices in der Cloud interessiert ist, dem sei der Workshop Microservices aus dem Monolithen schneiden mit Domain Storytelling empfohlen. Einen Blick hinter die Kulissen der eigenen Systemarchitektur gewährt MediaMarktSaturn Technology: Kevin Fritz steht Rede und Antwort, ist aber auch gespannt auf Fragen – und freut sich auf eine anregende Diskussion.

Game Night: erst die Arbeit, dann das Spiel

Das Festivalprogramm macht aber nicht Halt bei Workshops und Hands-ons, auch das Vergnügen kommt nicht kurz. Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarten zahlreiche Challenges bis hin zu spielerischen Einlagen wie etwa dem AWS GameDay. Unterhaltsam geht es schließlich bei der Game Night zu. Vom CloudLand-Jeopardy-Quiz über musikalische Experimente mit dem Raspberry Pi bis zum interaktiven Hebocon-Workshop, bei dem selbstgebaute Roboter gegeneinander antreten, ist für Jede und Jeden etwas dabei.

CloudLand-Tickets sichern: für einen Tag oder das gesamte Festival

Tickets für das viertägige Festival sind in vielen Varianten verfügbar. Der CloudLand All-in-One Pass für die gesamte Veranstaltung beispielsweise kostet im Ticketshop 2060 Euro, das 3-Tage-Ticket (CloudLand Festival Pass) vom 21. bis 23. Juni 1710 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.). Wer sich vor allem für die Teilnahme am CloudCamp zum Auftakt des Festivals interessiert, kann auch ein separates Ticket für den 20. Juni zum Preis von 480 Euro erwerben. Passend dazu lassen sich außerdem Zimmer in den Partnerhotels buchen – das Kontingent ist allerdings begrenzt, es empfiehlt sich daher frühzeitig zu reservieren.

