CloudLand 2023: Interaktive Workshops und Partytime beim Cloud Native Festival

Beim CloudLand 2023 vom 20. bis 23. Juni 2023 im Phantasialand (Brühl) stehen interaktives Miteinander, Networking und Erfahrungsaustausch im Mittelpunkt rund um vier Themenbereiche:

Container- & Cloud-Technologien,

Microservices & Domain-driven Design,

DevOps & Methodik und

CI/CD & Automatisierung.

Das vom Organisationsteam rund um die deutschsprachige Cloud Native Community der DOAG zusammengestellte abwechslungsreiche und vielschichtige Programm hat zahlreiche interaktive Workshops, Hands-on-Sessions und offene Diskussionen zu bieten.

Einladung zum Mitmachen bei Workshops und Gaming

Bei weit über 200 Highlights an den vier Tagen im CloudLand 2023 haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer die freie Auswahl aus interaktiven Tutorials, die Know-how für die Praxis in Cloud-Native-Projekten vermitteln. Wer bisher mit der Cloud "noch nicht so richtig etwas anfangen konnte", hat beim Workshop von OpenKnowledge die Chance, tief in die Welt von Kubernetes, Containern, DDD und AWS einzusteigen – und sich bei der Schritt-für-Schritt-Migration einer Enterprise-Anwendung "Vom Cloud-Muffel zum Cloud-Native" zu entwickeln. Einen Schnelleinstieg verspricht auch der Google-Workshop "Kubernetes von 0 auf 100 in einem Tag".

Erfahrenere Cloud-Natives, die sich fortgeschrittenen Themen wie der Sicherheit oder der produktionsreifen Anwendungsbereitstellung in der Cloud widmen möchten, finden hilfreiche Anleitung in interaktiven Tutorial wie "Mehr Sicherheit in Kubernetes – mit Kyverno" oder "Apps einfach deployen mit Cloud Foundry".

Lernen und Spaß haben

Unterhaltsam geht es schließlich bei der Gaming Night zu, die für jede und jeden etwas zu bieten hat – vom CloudLand-Jeopardy-Quiz über musikalische Experimente mit dem Raspberry Pi bis zum interaktiven Hebocon-Workshop, bei dem Teilnehmende selbst gebaute Roboter gegeneinander antreten lassen.

Am 21. Juni ab 21 Uhr erwartet alle CloudLand-Besucherinnen und -Besucher dann die große Summer Night, bei der Jean-Pierre Derinbay als JP and Friends und Vanessa Iraci die Bühne der Community Hall rocken werden.

CloudLand 2023: Summer Night mit JP and Friends und Vanessa Iraci.

CloudLand-Tickets sichern: Tagesticket bis All-in-One Pass

Tickets für das viertägige Festival sind in vielen Varianten verfügbar. Der CloudLand All-in-One Pass für die gesamte Veranstaltung etwa kostet im Ticketshop 2060 Euro, das 3-Tage-Ticket (CloudLand Festival Pass) vom 21. bis 23. Juni 1710 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.). Wer sich vor allem für die Teilnahme am CloudCamp interessiert, kann auch ein separates Ticket für den 20. Juni zum Preis von 480 Euro erwerben. Passend dazu lassen sich außerdem Zimmer in den Partnerhotels buchen – das Kontigent ist begrenzt, daher empfiehlt sich das frühzeitige Reservieren.

