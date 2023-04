CloudLand 2023: Jetzt dabei sein – und nicht nur wollen

Beim Cloud Native Festival CloudLand 2023 dreht sich vom 20. bis 23. Juni im Phantasialand (Brühl) alles ums interaktive Miteinander. Das Organisationsteam rund um die deutschsprachige Cloud Native Community der DOAG hat ein abwechslungsreiches und vielschichtiges Programm zusammengestellt – auch jenseits klassischer Konferenzvorträge. Im Line-up des Cloud Native Festival erwarten Teilnehmerinnen und Teilnehmer weit über 200 "Programm"-Punkte zu den vier Themenbereichen Container- & Cloud-Technologien, Microservices & Domain-driven Design, DevOps & Methodik und CI/CD & Automatisierung. Noch bis 9. Mai haben alle Interessierten die Gelegenheit, zum vergünstigten Frühbucherpreis dabei zu sein.

Hunderte Highlights – vom CloudCamp bis zur Summernight-Party

Das viertägige Festival verspricht hunderte Highlights vom CloudCamp (einem ganztägigen Barcamp) zum Auftakt über zahlreiche Workshops, Hands-ons und Challenges bis hin zu spielerischen Einlagen wie etwa dem AWS GameDay. Unter den Empfehlungen, die den Programmbeiräten besonders am Herzen liegen, finden sich vor allem Workshops zu wichtigen Tools und Prozessen im Kubernetes-Universum. "From Zero to Hero – Best Practices aus cloud-native GitOps-Projekten" und "Create your Pipeline – Ein GitOps Workshop mit Kubernetes und Flux" sind nur zwei Beispiele für interaktive Tutorials, die Know-how für die Praxis in Cloud-Native-Projekten vermitteln.

In den Cloud Native Customer Stories geben Unternehmen nicht nur Einblicke in ihre Transformationsreise, sondern stehen vor Ort auch Rede und Antwort. So lässt unter anderem Michael Schmidt Interessierte nachvollziehen, wie DATEV den Wandel zur Cloud-Native-Company vollzogen hat und Dr. Gualter Baptista von der Deutschen Bahn berichtet, wie der Konzern sich durch gezieltes Platform Engineering für die Zukunft rüstet.

"Warum ein 'Ja, ich will' nicht ausreicht"

Wie eine Behörde die Cloud-Reise meistert, und wie auch das Rekrutieren neuer Fachkräfte in Zeiten des "War for Talents" gelingen kann, dazu äußert sich Stefan Latuski, CEO des IT-Systemhauses der Bundesagentur für Arbeit, während des Festivals auch persönlich. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Jennifer Latuski, Senior Consultant bei Adesso, verrät er in einer Keynote, was agile Transformation und Eheversprechen verbindet.

"Agile Transformation und Eheversprechen – warum ein 'Ja ich will' nicht ausreicht" - Stefan Latuski, CEO des IT-Systemhauses der Bundesagentur für Arbeit, und seine Ehefrau Jennifer, Senior Consultant bei Adesso, laden zur Keynote ins CloudLand 2023. (Bild: cloudland.org )

Bis 9. Mai noch Frühbucher-Tickets sichern

Tickets für das Festival zum günstigen Frühbucherpreis sind noch bis einschließlich 9. Mai 2023 zu haben. Der CloudLand All-in-One Pass für die gesamte Veranstaltung kostet derzeit im Ticketshop 1700 Euro, das 3-Tage-Ticket (CloudLand Festival Pass) vom 21. bis 23. Juni 1430 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.). Wer sich vor allem für die Teilnahme am CloudCamp interessiert, kann auch ein separates Ticket für den 20. Juni zum Preis von 380 Euro erwerben. Passend dazu lassen sich außerdem Zimmer in den Partnerhotels buchen – das Kontingent ist allerdings begrenzt, es empfiehlt sich daher frühzeitig zu reservieren.

Nichts verpassen mit Twitter, Mastodon und Newsletter

Wer über das Cloud Native Festival auf dem Laufenden bleiben möchte, sollte regelmäßig auf der Event-Website vorbeischauen oder dem CloudLand-Team auf Twitter beziehungsweise Mastodon folgen – der aktuelle Hashtag lautet #CloudLand2023.

(map)