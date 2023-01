CloudLand 2023: Letzter Aufruf zum aktiven Mitmachen beim Cloud Native Festival

Das Cloud Native Festival von der Community für die Community lädt auch 2023 wieder zum Mitmachen ein. Nach der erfolgreichen Premiere im Phantasialand bei Brühl im vergangenen Jahr haben die Initiatoren rund um die DCNC (Deutschsprachige Cloud Native Community) – eine Vereinigung eigenständiger Communitys, User Groups und Meetups aus Deutschland, Österreich und der Schweiz – nun CloudLand 2023 auf den Weg gebracht. Das Festival findet vom 20. bis 23. Juni 2023 statt und alle Interessierten, die sich aktiv einbringen wollen, können dies noch bis zum 31. Januar beim Call for Participation (CfP) tun.

Interaktive Formate gesucht: Mitmachen und Mitgestalten

Als Community-Festival grenzt sich CloudLand bewusst von klassischen Konferenzen ab. Zu den zentralen Cloud-Themenbereichen "Container- & Cloud-Technologien", "Microservices & Domain-driven Design", "DevOps & Methodik" sowie "CI/CD & Automatisierung" soll es zwar auch Vorträge geben, gesucht sind aber vor allem interaktive Formate. Von Hands-on-Sessions und Workshops über gemeinschaftliches Cloud-Programmieren bis zu moderierten Diskussionen für Einsteiger und Experten sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Beim Barcamp zum Auftakt des diesjährigen Festivalprogramms bestimmen Teilnehmende die Inhalte und Diskussionsthemen – getreu dem Motto einer Un-Conference. Das Barcamp bietet die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe, auch mit praxiserprobten Vertretern von Cloud-Anwenderunternehmen wie beispielsweise der Allianz, die ihre Teilnahme bereits zugesagt haben.

Bis 31. Januar noch mitmachen beim Call for Participation!

Willkommen sind beim Call for Participation darüber hinaus auch spielerische Herausforderungen (Escape Room, Capture the Flag etc.) und unterhaltsame Showeinlagen – sogar künstlerische Darbietungen sind ausdrücklich erwünscht. Wer sich für seine CfP-Einreichung inspirieren lassen möchte, findet viele Ideen, aber auch schon fest geplante interaktive Formate auf der CloudLand-Webseite.

Erfahrungsaustausch, Wissenstransfer und viel Spaß: Vom Barcamp bis zur Summer-Night-Party

Das Cloud Native Festival wird auch 2023 an die Highlights aus dem vergangenen Jahr anknüpfen. Zur Premiere im Sommer 2022 versammelten sich rund 400 begeisterte Teilnehmende, die über 150 interaktive Sessions (das Cloud Native Innovation Lab, Vorträge, Workshops, Keynotes, Cloud Customer Stories und den Microsoft Azure Adventure Day) zu Cloud-Native-Themen zum Lernen, Erfahrung austauschen und dem Wissenstransfer nutzen konnten. Natürlich kamen auch Networking und Spaß nicht zu kurz – beim Abendprogramm von Geek Night, Game Night und der großen Party bei der Summer Night.

CloudLand 2023 wird aber noch einen Schritt weitergehen. Die Organisatoren freuen sich daher auf viele Mitmachende und Mitgestaltende aus der Community. Wer über den weiteren Fortgang des Cloud Native Festival auf dem Laufenden bleiben möchte, findet stets aktuelle Infos auf der Webseite sowie unter dem Hashtag #CloudLand2023 in sozialen Medien wie Twitter und Mastodon.

Wer sich heute schon die Teilnahme am Festival sichern möchte, kann noch bis zum 9. Mai Tickets zum Frühbucherpreis ergattern.

(map)