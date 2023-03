CloudLand 2023: Noch mehr Cloud Native, noch mehr Festival

"Aktiv mitgestalten statt nur Dabeisein" lautet ein zentrales Motto beim Cloud Native Festival CloudLand 2023. Bereits zur Premiere im vergangenen Jahr beschritt das Festival von der Community für die Community im Phantasialand (Brühl) erfolgreich neue Wege – nun geht das Organisationsteam rund um die deutschsprachige Cloud Native Community der DOAG noch einen Schritt weiter: klassische Konferenzvorträge spielen lediglich die Nebenrolle. Stattdessen dreht sich vom 20. bis 23. Juni alles ums interaktive Miteinander – vom CloudCamp (einem ganztägigen Barcamp) zum Auftakt über zahlreiche Workshops, Hands-ons und Challenges bis hin zu spielerischen Einlagen wie etwa dem AWS GameDay. Im Ambiente des Freizeitparks kommen selbstverständlich auch das leibliche Wohl, Vergnügen und Party-Spaß nicht zu kurz.

Hunderte Highlights – vom CloudCamp bis zur Summernight-Party

Das Line-up des Cloud Native Festival hat mit weit über 200 "Programm"-Punkten zu den vier Themenbereichen Container- & Cloud-Technologien, Microservices & Domain-driven Design, DevOps & Methodik und CI/CD & Automatisierung für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer etwas zu bieten. Gleich am ersten Tag beim CloudCamp sind alle gefordert, sich aktiv einzubringen. Ohne Vorgaben zu Themen oder Formaten ist bei der Unkonferenz alles möglich: Fragen stellen, diskutieren, eigene Projekte vorstellen, spontanes Brainstorming oder Workshops – und wer mag, darf auch einen Vortrag halten.

Beim CloudCamp kommen nicht nur CloudLand-Besucherinnen und -Besucher zusammen, auch viele der Mitgestalter des Festivals, Speaker, Meet-ups, Promis und vor Ort vertretene Unternehmen stehen beim Barcamp Rede und Antwort. Fest zugesagt haben bisher unter anderen DATEV, FLYERALARM, E:fs TechHub GmbH, die Bundesagentur für Arbeit (BA) und das BAMF sowie Frank Prechtel, QAware, Uhuru Tec und viadee.

Bunt und vielfältig, aber stets herausfordernd

An den weiteren Festivaltagen fordern Hacking-Showcases, Cloud-Workshops und Capture-the-Flag-(CTF)-Challenges Teilnehmerinnen und Teilnehmer heraus, ihr Cloud- und Security-Know-how unter Beweis zu stellen – und Neues zu lernen. Gemeinsam mit Renke Grunwald von Open Knowledge können Interessierte die Reise vom "Cloud-Muffel zum Cloud-native" antreten und Schritt für Schritt ein enterprise-taugliches Cloud-Szenario aufbauen, von der Plattforminfrastruktur über die Services bis zur Businesslogik der Anwendung. Wer das Potenzial der Künstlichen Intelligenz live erleben möchte, kann sich vom Innovation Hacking Team der TNG Technology Consulting mit Realtime Deepfakes, Music AI oder PowerPoint GhostWriter AI faszinieren lassen.

Konkrete Einblicke in die kreative Sichtweise von Hackern vermittelt die CTF-Challenge von Daniel Klinger und Dr. Tobias Heide. Hierbei treten Teams im Rahmen des OWASP Juice Shops gegeneinander an, um mittels Penetrationstests potenzielle Schwachstellen in IT-Systemen aufzudecken. Programmierkenntnisse und etwas Kreativität sind hingegen bei der interaktiven Herausforderung "Pixelflut" gefragt, die sich über den gesamten Zeitraum des Festivals erstreckt. Die Idee ist, dass Teilnehmende Codeschnipsel schreiben, um programmatisch Bilder zu generieren oder Bilddateien auf einen Canvas zu projizieren, der von einem Serversystem innerhalb des CloudLand-Netzwerks bereitgestellt wird. Im Wettbewerb sollen Besucherinnen und Besucher zunächst gemeinsam herausfinden, wie sich der Canvas befüllen lässt – lediglich die Serveradresse und Ports sind bekannt – und anschließend um die Inhalte auf dem Canvas konkurrieren.

Das Cloud Native Festival will aber nicht nur zum Mitmachen herausfordern, sondern lädt auch zu Spiel und Spaß im Freizeitparkambiente und den Fahrgeschäften des Phantasialands ein. Bei der Summernight-Party darf ausgelassen gefeiert werden – bis spät in die Nacht hinein.

Frühbucher-Tickets und Übernachtungen sichern

Ab sofort und noch bis einschließlich 9. Mai 2023 sind Tickets für das Festival zum günstigen Frühbucherpreis zu haben. Der CloudLand All-in-One Pass für die gesamte Veranstaltung kostet derzeit im Ticketshop 1700 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.). Wer nur am CloudCamp teilnehmen möchte, kann ein separates Ticket für den 20. Juni zum Preis von 380 Euro erwerben. Wer hingegen auf das CloudCamp verzichten möchte, erhält mit dem CloudLand Festival Pass ein Ticket für die drei Tage vom 21. bis 23. Juni für 1430 Euro. Passend dazu lassen sich dann auch Zimmer in den Partnerhotels buchen – das Kontigent ist allerdings begrenzt, es empfiehlt sich daher frühzeitig zu reservieren.

Nichts verpassen mit Twitter, Mastodon und Newsletter

Wer über das Cloud Native Festival auf dem Laufenden bleiben möchte, sollte regelmäßig auf der Event-Website vorbeischauen oder dem CloudLand-Team auf Twitter beziehungsweise Mastodon folgen – der aktuelle Hashtag lautet #CloudLand2023.

