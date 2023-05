Cloudflare: Open-Source-Förderung für alle Projekte

Cloudflare hat angekündigt, seine Förderung von Open-Source-Projekten grundlegend überarbeiten zu wollen. Bereits seit 2018 unterstützt der CDN-Anbieter freie Projekte. Während man sich bislang aber auf Engineering-Tools beschränkt habe, wolle man nun "inklusiver" werden und die gesamte Open-Source-Community besser abbilden.

Das Open Source Software Sponsorships Program, wie die Cloudflare-Förderung offiziell heißt, stehe künftig "allen Non-Profit- und Open-Source-Projekten" offen, so das Unternehmen in der Ankündigung. Für eine Unterstützung gibt es künftig nur noch zwei Bedingungen: Das Projekt muss auf nicht-gewinnbringender Basis operieren und einen Link zur Cloudflare-Homepage einbauen. Fördern will der Anbieter weiterhin aber nur Software-Projekte und nicht Veranstaltungen.

Wer vom Unternehmen unterstützt wird, erhält einen kostenlosen Cloudflare Pro Plan, auf Wunsch Zugriff auf weitere Produkte des Anbieters und zusätzlichen Support. Interessierte Projekte können die Förderung auf einer Webseite des Anbieters beantragen. Zu den bislang gesponsorten Vorhaben zählen unter anderem Kali Linux, Git und React.

