Cloudflare-Schluckauf: Nicht erreichbare Webseiten sorgen für Aufregung

Zwischen 6:34 Uhr und 8:06 Uhr UTC (8:34 bis 10:06 Uhr MEZ) am Dienstagmorgen waren die Dienste des Internetdienstleisters Cloudflare gestört. Durch den Fehler waren viele Webseiten teilweise für etwas länger als eine Stunde nicht erreichbar. Cloudflare bietet unter anderem Dienste zum Schutz von Webseiten vor Distributed-Denial-of-Service-Angriffe (DDoS) an.

Bei solchen DDoS-Angriffen versuchen Cyberkriminelle oftmals, Webseitenbetreiber damit zu erpressen, ihre Online-Angebote lahmzulegen. Dazu lassen sie in der Regel viele Botnet-infizierte Geräte, sogenannte Drohnen, Anfragen an die Webserver stellen, ohne jedoch Antworten abzuwarten oder auszuwerten. Durch den massiven Internetverkehr bricht das Angebot zusammen, reguläre Nutzer können es für die Dauer des Angriffs nicht mehr nutzen. Anbieter wie Cloudflare bieten effektive Gegenmittel an.

Aufgrund des Schluckaufs des Dienstes lieferten Angebote wie Discord oder Feedly sowie populäre News-Seiten wie The Intercept keine Rückmeldungen an die Webbrowser der Nutzer. Diese bekamen lediglich eine HTTP-Error-500-Seite zu sehen, wie Cloudflare meldet. Das führte zu Verunsicherungen, das Hashtag #Cloudflare trendet gar auf Twitter.

Inzwischen sind alle Dienste jedoch offenbar wieder ohne Probleme zu erreichen. Zu den Hintergründen ist derzeit noch nichts bekannt. Auf der Cloudcare-Systemstatus-Webseite hat der Anbieter die Meldung als behoben deklariert.

Ausfälle traten Anfang des Jahres bereits bei Cloudflares DNS-Dienst auf. Nutzer dieser Dienste etwa für verschlüsseltes DNS hatten dadurch ebenfalls mit Zugriffsproblemen im Netzwerk zu kämpfen.

Cloudflare-Ausfall: Diese Seiten waren unter anderem betroffen

2K Games

League of Legends

Minecraft

Steam

Amazon Web Services

Discord

DoorDash

Gitlab

Shopify

Skype

UPS

Cloudflare

DigitalOcean

Udemy

Notion

Coinbase

Valorant

Crunchyroll

Patreon

Zerodha

Upstox

(dmk)