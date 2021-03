Cloudflare isoliert Browser – und bildet Webseiten nach

Mitarbeiter sollen direkt im Browser arbeiten können, dabei aber sicher sein. Deshalb führt Cloudflare den Zero-Trust-Dienst "Browser Isolation" ein. Dieser schafft laut Unternehmen Sicherheit, indem er für einen Abstand zwischen Endgerät und potenzieller Gefahr sorgt, so dass Schadcode direkt abgewehrt werden kann. Der Abstand entsteht, weil Seiten in der Cloud geöffnet werden.

Cloudflare schreibt auch, dass sich der Dienst wie ein nativer Browser anfühle. Da er besonders schnell sei, müssten Unternehmen an dieser Stelle keine Kompromisse mehr eingehen, wie es bisher oft der Fall war. Browser seien zu einem besonders beliebten Einfallstor für Kriminelle geworden.

Isoliertes Einfallstor

Browser werden genutzt, um E-Mails abzurufen, für Videokonferenzen, um gemeinsam Dokumente zu bearbeiten und vieles mehr. Mit der Isolation des Browsers wird all das in der Cloud ausgeführt. Es ist quasi eine Remote-Browser-Erfahrung. Seiten werden in der Cloud geöffnet und als von Cloudflare nachgebaute Version dem Nutzer angezeigt. Dabei beruht die Nutzung auf Cloudflares Netzwerk, "das für 99 Prozent der mit dem Internet verbundenen Bevölkerung in Industriestaaten innerhalb von 100 Millisekunden erreichbar ist".

Mit der Nutzung der Cloudflare Browser Isolation werden auffällige Webseiten abgekapselt beziehungsweise abgeschirmt. Der Dienst eignet sich laut Cloudflare auch für kleinere Unternehmen ohne umfangreiche IT-Abteilung. Die Einbindung in Cloudflare for Teams bietet Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die Isolierung und eine Identitätskontrolle für alle Ebenen des Unternehmensnetzwerks.

Schutz kommt per SaaS

Cloudflare hat diese Woche auch ein "Magic WAN" inklusive einer "Magic Firewall" vorgestellt. Damit sollen Unternehmen ihre gesamte Infrastruktur absichern können, ohne auf Hardware angewiesen zu sein – es sind also "Software as a Service"-Lösungen. Mit der Data Localization Suite bietet Cloudflare auch die Möglichkeit, zu entscheiden, wo Daten verarbeitet werden.

