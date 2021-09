Cloudflare will Kunden E-Mail-Routing und Anti-Phishing-Konfigurationen anbieten

Cloudflare, das Internetsicherheitsdienste für Unternehmen anbietet, weitet sein Angebot auf E-Mail-Sicherheit aus. Nutzerinnen und Nutzer des Dienstes sollen jetzt kostenfrei benutzerdefinierte E-Mail-Adressen erstellen, eingehende E-Mails verwalten und E-Mail-Spoofing und Phishing bei ausgehenden E-Mails verhindern können.

E-Mail Routing

Unabhängig von bisherigen E-Mail-Hosting-Anbietern wie etwa Gmail oder Hosted Exchange will Cloudflare seinen Kunden mehr Kontrolle über ihre E-Mails geben. Zum Schutz vor Spammern und Internetbetrügern sollen neue Tools verwendet werden. Vor allem für kleine Unternehmen könnte das vorteilhaft sein. Viele wollen zwar E-Mail-Adressen mit benutzerdefinierten Domains, verwaltet werden diese aber oft immer noch über private Nutzerkonten.

Assistent für DNS-Einträge

Anwender sollen jetzt ein Postfach für mehrere Konten mit ihrer benutzerdefinierten Domain-E-Mail-Adresse verwenden können. Mit [Name]@[Ihr Unternehmen].com lassen sich Mails jetzt automatisch an ein Konto weiterleiten. Außerdem will Cloudflare Werkzeuge anbieten, mit denen Besitzer einer E-Mail-Adresse sich besser vor Phishing und Spam schützen können.

Neben einem Filter für eingehende E-Mails will Cloudflare noch ein Relay anbieten, das ausgehende Mails filtert. Mit dem DNS Wizard für E-Mail-Sicherheit sollen sich Namenseinträge für das Sender-Policy-Framework (SPF) oder DomainKeys Identified Mail (DKIM) zur Verhinderung der Fälschung von Absenderadressen durch einen Klick konfigurierbar machen lassen.

Schutz vor Phishing und Spoofing

Eine weitere Neuerung ist, dass Cloudflare bei unzureichender Konfiguration der E-Mail mit dem DNS-Anbieter automatisch Warnungen und empfohlene Maßnahmen anzeigt. Für die Absicherung einer Domain gegen Phishing- und Spoofing-Angriffe, in denen sich Unbekannte als jemand anders ausgeben, will das Unternehmen Nutzerinnen und Nutzer bei der richtigen Erstellung von DNS-Einträgen helfen. All diese Maßnahmen sollen verhindern, dass Angreifer mit dem Domain-Namen bösartige E-Mails versenden. Wer Early Access zur Advanced Email Security Suite erhalten möchte, kann sich bei Cloudflare anmelden.

(mack)